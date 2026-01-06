خەستەخانەی "هیوا" لە سلێمانی: لەماوەی ساڵ 2025 زیاتر 5 هەزار تویشبوی شێرپەنجە وەرگردیمنە
شەفەق نیوز ـ سلێمانی
وەڕێوەبەر خەستەخانەی هیوا ئەرا بیماریەیل شێرپەنجە لە پارێزگای سلێمانی، دکتۆر یاد نەقشبەندی، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرایکرد زیاتر لە 5 حالەت تویشهاتن وە بیماری شێرپەنجە و بیماریەیل خوین توومارکریاس لە ماوەی ساڵ 2025.
نەقشبەندی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "خەستەخانەگە لەماوەی ساڵ 2025 کۆ 5127 حالەت تویشهاتن وە شێرپەنجە و بیماری خوین توومارکردیە" وتیش "3147" حالەتی شێرپەنجەی دووپاتکریاگە".
وتیش؛ "شێرپەنجەی مەمگ هابان لیستەگە، 630 حالەت توومارکریاس لە هەمان ماوە 190 حالەت لە ناوەین مناڵەیل توومارکریاس".
نەقشبەندی ئاشکرایکرد "ئامارەیل دیاریکەن نزیکەی 50% لەی حالەەیلە ەڵک سلێمانین، ئەو رێژەی ترەک مەنیە لە پارێزگایەیل ترەک هەرێم کوردستان و پارێزگایەیل ترەک عراق هاتنە".
دووپاتکرد "پارێزگای سلێمانی وەتەنیا 1448 حالەت توومارکردیە لە کوو شمارەی تویشهاتن شێرپەنجەیل، شمارەی فرەیگ لە بیمارەیل کە لە خەستەخانەی هیوا پیشوازی لێیان کریاس دەیشتپارێزگاگەن".
وەڕێوەبەر خەستەخانەگە دیاریکرد، "وە پای ئامار و داتایەیل کە رێکخریاگەیل ناحکومی و جەهانی ئەنجامیدانە، مەزەنەکرێد خەستەخانەی هیوا وە یەکیگ لە دیارترین دامەزراوەیل تەندروسی بوود کە کە چارەسەر پیشکەش وە بیمارەیل شێرپەنجەیی کەێد لەبان ئاست عراق".