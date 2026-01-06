‏ ‏خەستەخانەی "هیوا" لە سلێمانی: لەماوەی ساڵ 2025 زیاتر 5 هەزار تویشبوی شێرپەنجە وەرگردیمنە

شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏وەڕێوەبەر خەستەخانەی هیوا ئەرا بیماریەیل شێرپەنجە لە پارێزگای سلێمانی، دکتۆر یاد نەقشبەندی، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرایکرد زیاتر لە 5 حالەت تویشهاتن وە بیماری شێرپەنجە و بیماریەیل خوین توومارکریاس لە ماوەی ساڵ 2025.

‏نەقشبەندی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "خەستەخانەگە لەماوەی ساڵ 2025 کۆ 5127 حالەت تویشهاتن وە شێرپەنجە و بیماری خوین توومارکردیە" وتیش "3147" حالەتی شێرپەنجەی دووپاتکریاگە".

‏وتیش؛ "شێرپەنجەی مەمگ هابان لیستەگە، 630 حالەت توومارکریاس لە هەمان ماوە 190 حالەت لە ناوەین مناڵەیل توومارکریاس".

‏نەقشبەندی ئاشکرایکرد "ئامارەیل دیاریکەن نزیکەی 50% لەی حالەەیلە ەڵک سلێمانین، ئەو رێژەی ترەک مەنیە لە پارێزگایەیل ترەک هەرێم کوردستان و پارێزگایەیل ترەک عراق هاتنە".

‏ دووپاتکرد "پارێزگای سلێمانی وەتەنیا 1448 حالەت توومارکردیە لە کوو شمارەی تویشهاتن شێرپەنجەیل، شمارەی فرەیگ لە بیمارەیل کە لە خەستەخانەی هیوا پیشوازی لێیان کریاس دەیشتپارێزگاگەن".

‏وەڕێوەبەر خەستەخانەگە دیاریکرد، "وە پای ئامار و داتایەیل کە رێکخریاگەیل ناحکومی و جەهانی ئەنجامیدانە، مەزەنەکرێد خەستەخانەی هیوا وە یەکیگ لە دیارترین دامەزراوەیل تەندروسی بوود کە کە چارەسەر پیشکەش وە بیمارەیل شێرپەنجەیی کەێد لەبان ئاست عراق".

