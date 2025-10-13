‏خەستەخانەیل هەولێر دەسکەنە یەکەم سیستەم ئەلکترۆنی وەبان ئاست عراق

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏خەستەخانەی زایین و مناڵەیل و ژنەیل هەولێر، ئەرا یەکەمینجار وەبان هەرێم کوردستان وە گشتی دەسکردە سیستەمیگ ئەلکترۆنی ئەرا رێکخسن پیشوازیکردن لە بیمار و گواستنەوەیان ئەرا بەشەیل تایوەت.

‏وەڕێوەبەر خەستەخانەگە خانمە دکتۆر شادان شێروان حەیدەری لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانیی کە ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەبوی وت؛ "سیستەمە نووەگە گشت بەشەیل پیشوازی بیمارەیل گرێدەو وەرد ئاسانکاریکردن لە پرۆسەی گواستنەوە ئەرا بەشەیل تایوەت، رووشنیکرد ئێ گامە وە یەکەمین جویر دانرێد لە عراق.

‏مەزەنەکرێد پرۆسەی سیستەمەگە ئەرا خەستەخانەیل ترەک هەولێر درویژەوبوود، لەناویان خەستەخانەی فێرکاری هەولێر، و نانەکەڵی، و رزگاری، وەرد خەستەخانەیل تایوەت.

‏دیاری ئەرا ئامارەیلکرد کە خەستەخانەی زایین و مناڵەیل هەولێر پیشوازی لە زیاتر لە 90,000 ژن و مناڵ کەن ساڵانە، ساڵانە نزیکەی 17,000 مناڵ لەناوی پەیا بوون.

