خەڵک زاخۆ ئاهەنگ وە دەسکەفت جیهانی کەن (وینە و ڤیدیۆ)

شەفەق نيوز- زاخۆ

شار زاخۆ لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، ئاهەنگ جەماوەری فراوانیگ وەخوەی دی، دویای چەن ساعەتیگ راگەیانن فیفا وە سەرکەفتن یانەی زاخۆ وە خەڵات خاسترین جەماوەر لە ساڵ 2025.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: سەدان لە خەلک شارەگە رشیانە ناو جادە و شوینەیل گشتی کە ئاهەنگەیل جەماوەری و هەڵپەڕکەی کوردی کریا، وەگەرد وتن دروشم و گورانیەیل یانەگە و بەرزکردن یانەی زاخۆر لەناو کەشوهەوای شانازی وەی دەسکەفت جیهانیە.

هاوڵاتی سێزار سندی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئی رووژە ئەرا شار زاخۆ رووژیگ میژوویە، و قەت ئی وەختە لە هویرمان نیەچوود، و توانای باسکردن لە خوەشاڵیی وەی دەسکەفتە نیەریمن.

هاوڵاتی ئاراز جەمیل وت: ئی رووژە جەژنیگ راسگانیە ئەرا خەڵک زاخۆ، و بایەسە بوودە رووژیگ کە لە گشت ساڵیگ ئاهەنگی بکریەێد، و سوپاس ئەرا هەر کەسیگ دەنگ ئەرا زاخۆ داگە.

ئی دەسکەفتە ویستگەیگ میژووییە ئەرا شارەگە، کە یانەی زاخۆ و جەماوەری وەرز نوویگ لە میژوو تووپان نویسانن، و چگنە ناو لیست دەسکەفتەیل جیهان وە فراوانترین دەرەیلیەو.