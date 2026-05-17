خوەیکوشتن کوڕیگ لەناو چاکسازی ژنەیل و گەنجەیل لە سلێمانی
2026-05-17T09:17:37+00:00
شەفەق نیوز ـ سلیمانی
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە خوەیکوشتن کوڕیگ لەناو چاکسازی ژنەیل و گەنجەیل لە پارێزگاگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "زیندانیگ تەمەن 16 ساڵ لە ساعەتەیل سەرەتای ئمروو، لەناو حەمام کۆتایی وە ژیان خوەی هاورد لەری هەڵواسین خوەی وەپەت.
وتیش، "کوڕەگە لە شوین رویداوەگە گیان لەدەسدا، لایەنەیل پەیوەنیدار دەسکردنەس وە رێکارەیل یاسایی و لێکۆڵینەوە لە چۊنیەتی رویداوەگە وازکردنە".