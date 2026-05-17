‏خوەیکوشتن کوڕیگ لەناو چاکسازی ژنەیل و گەنجەیل لە سلێمانی

‏شەفەق نیوز ـ سلیمانی

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە خوەیکوشتن کوڕیگ لەناو چاکسازی ژنەیل و گەنجەیل لە پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "زیندانیگ تەمەن 16 ساڵ لە ساعەتەیل سەرەتای ئمروو، لەناو حەمام کۆتایی وە ژیان خوەی هاورد لەری هەڵواسین خوەی وەپەت.

‏وتیش، "کوڕەگە لە شوین رویداوەگە گیان لەدەسدا، لایەنەیل پەیوەنیدار دەسکردنەس وە رێکارەیل یاسایی و لێکۆڵینەوە لە چۊنیەتی رویداوەگە وازکردنە".

