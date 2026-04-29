خوەیکوشتن داواکریایيگ لەدویای تەقەکردن وەگەرد ئاسایش لە هەولێر
شەفەق نیوز ـ هەولێر
دەزگای ئاسایش هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، خوەیکوشتن توومەتباریگ راگەیان لە دویای تەقەکردن چەکدارەگە وەرد هیزەیل ئاسایش مەوقەی تەقەلای دەسگیرکردنی لە قەزای کویەی سەر وە پارێزگای هەولێر.
دەزگاگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "هێزیگ لە وەڕێوەبەرایەتی ئاسایش خوەرهەڵات هەولێر ساعەت چوار ئیوارەی دویەکە 28 نیسان 2026 رویکردیە ئەرا ئەنجامدان فەرمان دادوەر دادگا وە وشکین ماڵ و دەسگیرکردن توومەتبار (عیرفان عەبدولعەزیز) تەمەن 47 ساڵە، و وەپای هەردوگ مادەی (430 و 238) لە یاسای سزای عراقی داواکریاوێد."
بەیاننامەگە وتیش: "توومەتبارەگە وەرانوەر هێزە ئەمنیەگە وسیاس و دەوانچە وەکار هاوردیە، و وەبان ئەوەگ چەن جار چڕینەسەی ئەرا تا خوەی بەێدە دەس، باوجی وەردەوام بوی لە وەرگیریکردن و تەقەلای وایین و لە کوتایی تەقە لە خوەی کرد و کۆتایی وە ژیان خوەی هاورد".
لە بەیاننامەگە ئاسایش دیاریکرد "توومەتبارەگە دوو جار لە گوزەشتە وەلایەن پۆلیس کۆیە ئاگادار کریاوێد بایەد خوەی رادەس وە دادگا بکەێد وەپای ئەو فەرمانەیل دادوەرییە کە ئەرا دەسگیرکردنی دەرچیوێد، باوجی یاسا رەدکرد".