‏خوەیکوشتن داواکریایيگ لەدویای تەقەکردن وەگەرد ئاسایش لە هەولێر

شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏دەزگای ئاسایش هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، خوەیکوشتن توومەتباریگ راگەیان لە دویای تەقەکردن چەکدارەگە وەرد هیزەیل ئاسایش مەوقەی تەقەلای دەسگیرکردنی لە قەزای کویەی سەر وە پارێزگای هەولێر.

‏دەزگاگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "هێزیگ لە وەڕێوەبەرایەتی ئاسایش خوەرهەڵات هەولێر ساعەت چوار ئیوارەی دویەکە 28 نیسان 2026 رویکردیە ئەرا ئەنجامدان فەرمان دادوەر دادگا وە وشکین ماڵ و دەسگیرکردن توومەتبار (عیرفان عەبدولعەزیز) تەمەن 47 ساڵە، و وەپای هەردوگ مادەی (430 و 238) لە یاسای سزای عراقی داواکریاوێد."

‏بەیاننامەگە وتیش: "توومەتبارەگە وەرانوەر هێزە ئەمنیەگە وسیاس و دەوانچە وەکار هاوردیە، و وەبان ئەوەگ چەن جار چڕینەسەی ئەرا تا خوەی بەێدە دەس، باوجی وەردەوام بوی لە وەرگیریکردن و تەقەلای وایین و لە کوتایی تەقە لە خوەی کرد و کۆتایی وە ژیان خوەی هاورد".

‏لە بەیاننامەگە ئاسایش دیاریکرد "توومەتبارەگە دوو جار لە گوزەشتە وەلایەن پۆلیس کۆیە ئاگادار کریاوێد بایەد خوەی رادەس وە دادگا بکەێد وەپای ئەو فەرمانەیل دادوەرییە کە ئەرا دەسگیرکردنی دەرچیوێد، باوجی یاسا رەدکرد".

