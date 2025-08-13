خنکیان.. گەشتیاریگ بلیت وەبی گلەوخواردن ئەرا دهۆک بڕێد

شەفەق نیوز ــ دهۆک

یاریدەرە فەرمانگەی تەندروسی قەزای ئامێدی لە پارێزگای دهۆک، مەسعود بوتی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە مردن گەنجیگ 24 ساڵان وە خنکیان لە گەلی شێرانە، و زەخمداریبوین یەکیگ ترەک لە دویای وەخوارکەفتنی لە بەرزایی سەنگیگ.

بوتی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "گەنجگە خەڵک پارێزگای نەجەفە، وە مەبەست گەشتکردن ئەرا دهۆک هاتیە تویش رویداو خنکیان بوود و تەرمەگە دراوریا و ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا".

وتیش، "لەرویداو ترەک لە هەمان ناوچە لەبان بەرزایی سەنگیگ ناو دوڵەگ وەخوارکەفێد و بوودە مدوو زەخمداربوینی ئەرا چارەسەرکردن کلکریاس خەستەخانەو دووپاتکرد، تەندروسی جیگیرە".