خنکیان دوو گەشتیار لە بەغداد و مووسڵ لە باکوور دهۆک

شەفەق نیوز - دهۆک

عەقید بێوار عەبدولعەزیز، وەرپرس راگەیانن وەڕێوەبەرایەتی وەرگری شارستانی لە دهۆک، رووژ شەممە، خەوەرداد لە خنکیان دوو گەشتیار لە قەزای ئامێدی لە باکوور پارێزگای دهۆک.

عەبدولعەزیز، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە رۊداو یەکەم لە دووڵ شێرانە رۊ دا، کە گەشتیاریگ لە خەڵک بەغداد لەوەخت مەلەوانیکردن خنکیا.

زیای کرد کە رۊداو دۊیەم لە خنکیان گەشتیاریگ خەڵک شار مووسڵ بۊ لەناو یەکیگ لە کوڵەمەیل مەلەوانیکردن لە قەزاگە، وباس دراوردن هەردوگ تەرمەگە و کلکردنیان ئەرا فەرمانگەی پزیشک دادوەری لە دهۆک کرد، ئەرا جیوەجیکردن رێکارە یاساییەیل.