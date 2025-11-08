خنكیان دوو زاڕوو لەناو چەم سیروان لە کەلار

شەفق نيوز- كەلار

سەرچەوەیگ ئەمنی لە شار کەلار سەروە پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە خنکیان دوو مناڵ برا لە تەمەن 8 و6 ساڵان لەناو چەم سیروان.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو دوو زاڕووە لە کەنار چەمەگە بازی کردیان، و یەکیگیان پای سڕ برد و کەفتە ناو ئاوەگە، و ئەو براگەی خوەی خستە ئاو تا رزگاری بکەێد، وەلێ ئەویش خنکیا.

وتیش: هیزەیل وەرگری شارستانی رەسینە شوین رویداوەگە و توەنستن تەرم دوو مناڵەگە درارن، دویای چەن ساعەتیگ لە مەینەت تەقەلا.

سەرچەوەگە وتیش: ئی رویداوە خەفەت فرەیگ خستە ناو ئەو مەردم کە داوا لە دەسەڵاتەیل ناوخوەیی کردن ریکارەیل مقیەتیکردن و سەختەوکردن ریکارەیل بیوەیی لە کەنار چەمەگە جیوەجی بکەن، وەتایبەت لەو ناوچەیلە کە فرە لە زاڕووەیل لە کۆتایی هەفتە سەردانیان کەن.