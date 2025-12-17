خانەقین وە ئاهەنگیگ جەماوەری یاد رووژ ئاڵای کوردستان کەێد (وینە)
شەفەق نیوز- خانەقین
ئمڕوو چوارشەممە، دانشتگەیل قەزای خانەقین وە گشت پێکهاتە و چین و توێژەیل گەپترین کەرنەڤاڵ جەماوەری سازکردن وەبوونەی رووژئاڵای کوردستان، مەراسیمەگە لە کەشوهەوایگ نیشتمانپەروەرانە وەڕیوەچی کە گوزارشت لە گیان تەبایی و دڵسوزی کرد، وە بەشدارییگ فراوان هاوڵاتیەیل و دامەزراوە ناوخوەیەیل.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، لەمەراسیمەگە بە بەرزەوکردن ئاڵایگ کوردستان وە درویژی 50 مەتر و پیەنی 8 مەتر دەسوەپیکرد ، کە شمارەیگ لە گەنجەیل قەزاگە ئاڵاگە لە بازنەی "عەزیز پشتیوان" وەرەو بازنەی "کەرەندی" بردن، لەناوەین پیشوازی گەرمیگ جەماوەر وە گوڵ و شیرینی وەبان ئاڵاگە.
وتیش ئاڵای کوردستان لە شوین سازکردن ئاهەنگەگە لە کرندی بەرزەوکریا، لەدویایی سورەت فاتیحە خوەنریا ئەرا گیان شەهیدەیل کوردستان و عراق، جویر وەفایگ ئەرا قوربانیدان شەهیدەیل.
پەیامنێرمان دیاریکرد، شێخ سەلام دەلەوی، سەرۆک لیژنە و وەرپرس ڤیستیوالەگە وتاریگ پێشکەشکرد، لەریەو دەسخوەشی لە گشت لایەن و ئەندامەیلە کرد بەشداربۆینە لە رێکخسن و سەرکەفن رویداوەگە، دووپاتکرد لەبان گرنگی ساڵانە یادکردن رووژ ئاڵای کوردستان کە هێمای نیشتیمانی هەڵگرێد.
بڕگەیلکەرنەڤاڵەگە وە ئاهەنگیگ هونەری کۆتایی هات کە شمارەیگ هونەرمەن بەشداربوین لەناوەین کەشیگ خوەشی، کە بزگەخەنە خسە بان لیو ئامادەبویەیل.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، لە گۆرەپان ئاهەنگەگە زیاتر لەپەنج هەزار هاوڵااتی ئامادەبوین کە فرەتریان دڵنگ کوردی پوشینە، ئاڵای کوردستان بەرزکردنە یەیش قویڵی پەیوەنیی ناوەین گەل و هێما نیشتمانییەیل نیشان دەێد.
رووژ ئاڵای کوردستان کەفێدە بڕوار هەفدەی تشرین یەکەم کە وەی بوونەو لە دامودەزگایەیل فەمی هەرێم کوردستان ئاهەنگ کەن وەرد شمارەیگ چالاکی وەتایوەت لە مەکتەوەیل.
کوردەیل لەی رووژە یاد رووژ ئاڵا کەن، چوینکە لەی رووژە لە ساڵ 1946 ئاڵای کوردستان وەبان بینای شارەوانی شار مەهاباد بەرزەوکریا وەگەرد راگەیانن لەداڵگبوین کۆمار کوردستان.