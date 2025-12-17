‏خانەقین وە ئاهەنگیگ جەماوەری یاد رووژ ئاڵای کوردستان کەێد (وینە)

شەفەق نیوز- خانەقین

‏ئمڕوو چوارشەممە، دانشتگەیل قەزای خانەقین وە گشت پێکهاتە و چین و توێژەیل گەپترین کەرنەڤاڵ جەماوەری سازکردن وەبوونەی رووژئاڵای کوردستان، مەراسیمەگە لە کەشوهەوایگ نیشتمانپەروەرانە وەڕیوەچی کە گوزارشت لە گیان تەبایی و دڵسوزی کرد، وە بەشدارییگ فراوان هاوڵاتیەیل و دامەزراوە ناوخوەیەیل.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، لەمەراسیمەگە بە بەرزەوکردن ئاڵایگ کوردستان وە درویژی 50 مەتر و پیەنی 8 مەتر دەسوەپیکرد ، کە شمارەیگ لە گەنجەیل قەزاگە ئاڵاگە لە بازنەی "عەزیز پشتیوان" وەرەو بازنەی "کەرەندی" بردن، لەناوەین پیشوازی گەرمیگ جەماوەر وە گوڵ و شیرینی وەبان ئاڵاگە.

‏وتیش ئاڵای کوردستان لە شوین سازکردن ئاهەنگەگە لە کرندی بەرزەوکریا، لەدویایی سورەت فاتیحە خوەنریا ئەرا گیان شەهیدەیل کوردستان و عراق، جویر وەفایگ ئەرا قوربانیدان شەهیدەیل.

‏پەیامنێرمان دیاریکرد، شێخ سەلام دەلەوی، سەرۆک لیژنە و وەرپرس ڤیستیوالەگە وتاریگ پێشکەشکرد، لەریەو دەسخوەشی لە گشت لایەن و ئەندامەیلە کرد بەشداربۆینە لە رێکخسن و سەرکەفن رویداوەگە، دووپاتکرد لەبان گرنگی ساڵانە یادکردن رووژ ئاڵای کوردستان کە هێمای نیشتیمانی هەڵگرێد.

‏بڕگەیلکەرنەڤاڵەگە وە ئاهەنگیگ هونەری کۆتایی هات کە شمارەیگ هونەرمەن بەشداربوین لەناوەین کەشیگ خوەشی، کە بزگەخەنە خسە بان لیو ئامادەبویەیل.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، لە گۆرەپان ئاهەنگەگە زیاتر لەپەنج هەزار هاوڵااتی ئامادەبوین کە فرەتریان دڵنگ کوردی پوشینە، ئاڵای کوردستان بەرزکردنە یەیش قویڵی پەیوەنیی ناوەین گەل و هێما نیشتمانییەیل نیشان دەێد.

‏رووژ ئاڵای کوردستان کەفێدە بڕوار هەفدەی تشرین یەکەم کە وەی بوونەو لە دامودەزگایەیل فەمی هەرێم کوردستان ئاهەنگ کەن وەرد شمارەیگ چالاکی وەتایوەت لە مەکتەوەیل.

‏کوردەیل لەی رووژە یاد رووژ ئاڵا کەن، چوینکە لەی رووژە لە ساڵ 1946 ئاڵای کوردستان وەبان بینای شارەوانی شار مەهاباد بەرزەوکریا وەگەرد راگەیانن لەداڵگبوین کۆمار کوردستان.

