خانەقین مۆزەخانەگەی گەورەوە کەێد و پەردە لە مل پەیکەر چوار کەسایەتی لاوەێد.. وینە

شەفەق نيوز- خانەقین

لە شار خانەقین، ئیوارەی ئمڕوو سێشەممە، وە ئامادەبوین بڕیگ لە رووشنهویر و ئەدیب و نویسەر و کەسایەتیەیل شارەگە، لاوردن پەردە لەمل پەیکەر چوار کەسایەتی کووچکردگ لە شارەگە لاوریا، وەگەرد سەردانیگ ئەرا بەشەیل نوویگ لە مۆزەخانەگەی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: ناوەند کلتووری خانەقین، ئیوارەی ئمڕوو، فراوانکردن مۆزەخانەگەی راگەیانن، وەگەرد پیشوازیکردن لە میوانەیل رسووم لاوردن پەیکەر سێ کەس ناودیار لە شارەگە، هەر لە شاعر حەمە ئاغای باجەڵان، و هەنەرمەن شبوەکار سەلاح موحیەدین، وەگەرد دوو کەسایەتی فولکلۆر هەرلە حەسەن بەگ دەلو و ئەحمەد خەجە کەبابچی.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: ئی چالاکیە وە هاوکاری رێکخریاگ باجەڵان ئەرا گەشەپیدان مرۆیی و ناوەند کلتووری خانەقین وەڕیەو چگ.

وتیش: لەی ئیوارانە، وتەی کەسەی راگەیانن ریخریایەگە، و وتەی وەرپرس ناوەند کلتووری، و خوەنستن ژیاننامەی شاعر حەمە ئاغای باجەڵان، و وتاریگ لەلایەن ریخریاگ باجەڵان دەسوەپی کرد.

دیاری کرد کە دویای ئەوە دەسکریەێد وە پەردەلادان لەمل پەیکەرەیل.