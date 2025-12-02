‏خانەقین زیاتر لە 6 دەیەس بی خەسەخانەس.. داواکاری مەردم وە ئەنجام دان پڕۆژەی (200) شەوخەف

‏شەفەق نیوز ـ خانەقین

‏وەڕێوەبەر خەسەخانەی گشتی خانەقین، شوان شاکر، ئمڕوو سێشەممە، داواکرد وە زویترین وەخت پرۆژەی دروسکردن خەستەخانەی نوویگ 200 شەوخەف لە قەزاگە دروسبکرێد، دووپاتکرد بارودۆخ تەندروسی ئیرنگەی بەس نییە ئەرا هەوەجەیل دانشتگەیل کە زیایەوبوینە.

‏شاکر وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "خەسەخانەی گشتی خانەقین وە یەکیگ لە کوەنترین خەسەخانەیل عراق دانرێ کە لە ساڵ 1959 دروسکریاس، بەشەیل دیاریکریایگ گرێدەخوەی کە بەس نییە ئەرا پیشکەشکردن خزمەتگوزاری وەگشت بیمارەیل، وەتایوەت وەرد زیایبوین دانشتگەیل لە قەزاگە و ناوچەیل دەوروگەردی".

‏وتیش "شمارەیگ نوسریاگ فەرمی دەرچگە وەلایەن سەرۆکایەتی وەزیرەیل و ئەنجومەن وەزیرەیل ئەرا دروسکردن خەسەخانەی نوویگ لە خانەقین، باوجی ئێ بڕیارە تا ئیسە نەچیەسە جیوەجیکردن" وتیش؛" فرەیگ لە قەزایەیل پارێزگای دیالە خەسەخانەیل نوو و پیشکەفتی ئەرایان دروسکریاس، لەناویان تەنیا قەزای خانەقین مەنییە ها دەیشت ئێ پیشکەفتنە، هەرچەن شمارەی دانشتگەیلی زیایەوبویەو و ئیرنگە فیشار ها لەبان خەسەخانەگە".

‏ئاشکرایکرد "بارودۆخەگە لە ئیسە سنوور ئەرا توانەی خەستەخانەگە دانایە لە پیشکەشکردن خزمەتگوزاری پزشکی ەواو، وە تایوەت لە مژار فریاکەفتن و نەشتەرگەری ناوەکی و بەشەیل تایوەت" هەوەجەکەێد لایەنە پەیوەنیدارەیل لە وەزارەت تەندروسی و ئەنجومەن وەزیرەیل "وە زویترین وەخت جموجویل بکەن ئەرا دروسکردن خەسەخانەیگ نوو و پیشکەشکردن خزمەتگوزاری ئەوەگ هاوڵاتیەیل رووژانە هەوەجەی کەن".

