خانەقین.. خنکیان مناڵیگ لە ناو گوڵەم ئاویگ

مناڵیگ لە شار خانەقین، دویای کەفتنی وەناو گوڵەم ئاویگ، لە دویای وارانەیل ئی دویاییە دروس بویە، گیانی لەدەسدا.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: زاڕوویگ لە تەمەن یانزە ساڵان، وەناو ئەحمەد زاهیر، دویای کەفتنی وەناو گوڵەم ئاوییگ گیانی لەدەسدا.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: ئەو گوڵەمە لە گردەوبوین ئاو وارانەیل لە ناوچەی بەختیاری دروس بویە، و ئەو مناڵە کەفتیەسە ناوی و خنکیاس.

لایەنەیل پەیوەندیدار تەرم ئەو مناڵە دراوردن و ئەرا پزشک دادوەری بریا، و ئاگادار مەردم کردن لە نزیکەوبوین زاڕووەیل لە جوو و گوڵەمەیل ئاو و لیو چەمەیل، کە هیمان ئاویان فرەس.