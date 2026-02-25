خانەقین بڕیار خوەی وە یاخیبوین مەدەنی و بایکۆت گشتی جیوەجی کەێد.. وینە

شەفەق نيوز- خانەقین

شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، دەر بازاڕ و دوکانەیل خانەقین بەسیا، و فرەی فەرمانبەرەیل لەماڵ خوەیان مەنن.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە شەوەکی ئمڕوو، کە مەوقەی جیوەجیکردن بڕیار یاخیبوین مەدەنی و بایکۆت گشتیە، دوکان و بازاڕەیل شار خانەقین دەرەیلیان بەسان، و بڕ فرەیگیش لە فەرمانبەرەیل بایکۆت دەوام کردن.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: ئی جیوەجیکردن و پابەندبوینە لە شارەگە، جویر پەیامیگ هات وەرانوەر بڕیار وەزارەت پلاندانان عراق، وە ئاڵشتکردن ناحیەی جەلەولا ئەرا قەزا، و لاوردن ناحیەی سەعدیە لە قەزای خانەقین، وە تەکبیر بویچگکردن خانەقین.

وتیش: وەگورەی گردەوبوین دەسەی وەرگریکردن لە خانەقین، کە لە رووژ دووشەممەی گوزەشتە ئەنجام دریا، بڕیار و بانگواز دەرچگ ئەرا خەڵک خانەقین کە رووژ چوارشەممە یاخیبوین مەدەنی و بایکۆت گشتی جیوەجی بکەن، و ئمڕوو مەردم شارەگە ئەو بڕیارە وەجی هاوردن.

دەسەگە ئەرا پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئی بڕیارە لەوەر ئەوە تیەێد کە قەزای خانەقین لە ناوچەیل 140ە لە دەستوور عراق، و وەگورەی دەستوور هیچ دەسکاریکردنیگ یا ئاڵشتکارییگ ری وەپی نیەریاس تا خاڵ و گامەیل مادەگە تەواو نەکریەن، و یەیش خریەێدە خانەی ئاڵشتکردن دیموگرافی.

وینە: ئیاد کەرکوکی