‏خانەقین ئاهەنگیگ رێزگردن ئەرا زیاتر لە 30 داهێنەر و کەسەیل لێهاتوو ساڵ 2025 ئەنجامدا

‏ماڵ کولتووری "شەهید سەلام" لە خانەقین، ئمڕوو چوارشەممە، مەراسیمیگ ئەرا ڕێزلێنان لەو داهێنەر و کەسایەتییە لێهاتوویەیلە سازکرد کە لە ساڵ 2025 دەسکەفت و خزمەتگوزاری وەرچەویگ پێشکەش کدنە، یەیش وە ئامانج پشتگیریکردن توانایەیل ناوخوەی و چەسپانن بەهاەیل پێکەوەژیان کۆمەڵایەتی لە شارەگە ئەنجامدریا.

‏ئەندام لیژنەی سەرپەرشتیار ئاهەنگەگە، عەباس محیەدین، وە پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، سەنتەرەگە ئاهەنگیگ رێزلێنان سازکردیە کە وە یەکەم جویر دانرێ لە خانەقین، لەمیانەی رێزگریا لە زیاتر 30 داهێنەر و لێهاتوو لە مژارە جیاوازەیل، ئەرا رێزگردن لەو خزمەتگوزاریەیلە پیشکەش وە مەردم شار خانەقین کردنە لە مژارە جیاوازەیل.

‏ئاشکرایکرد، ئامانج لێ دەسپیشخەریە رووشنایی خستن وەبان تەقەلای کەسایەتیەیل چالاکە لە کۆمەڵگە، و گاڵداین لایەن و ئەو کەسەیلە تا کار زیاتریگ بکەن و ئەدایگ پیشەیی و مرۆیی ناوازە نیشان بدەن.

‏دیاریکرد خەڵاتکریاگەیل فەرمانبەر دامودەزگایەیل حکومەت و کارمەندەیل فەرمانگە خزمەتگوزاریەیل و دەزگا ئەمنیەیل و گشە جویرەیلی (پۆلیس، ئاسایش، حەشدی شەعبی)، و چالاکوانەیل، راگەیانکارەیل، و هونەرمەنەیل، و ماموسایەیل، نویسەرەیل، و پیاوەیل ئاینی گردەو، وتیش؛ گشتیان لە ساڵ 2025 رۆل داشتنە لە بەرزەوکردن رووشنهویری ژیانیگ ئاشتیانە و خزمەتکردن وە کۆمەڵگەی خانەقین.

‏دیاریکرد، لە ئاهەنگەگە نوێنەر شارەگە و شمارەیگ لە کەسایەتیە سیاسیەیل و حکومیەیل ئامادەبوین، وەرد کەسەیل دیار رووشنهویر و هونەرمەن، کە دووپاتکردن لەبان گرنگی وەردەوامی ئێ جویر چالاکیەیلە ئەرا پاڵپشتی لە داهێنان و ئەوزەڵداین وە گیان دەسمیەتی ناوەین پێکهاتەیل کۆمەڵگە.

