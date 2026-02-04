خانەقین ئاهەنگیگ رێزگردن ئەرا زیاتر لە 30 داهێنەر و کەسەیل لێهاتوو ساڵ 2025 ئەنجامدا
شەفەق نیوز - خانەقین
ماڵ کولتووری "شەهید سەلام" لە خانەقین، ئمڕوو چوارشەممە، مەراسیمیگ ئەرا ڕێزلێنان لەو داهێنەر و کەسایەتییە لێهاتوویەیلە سازکرد کە لە ساڵ 2025 دەسکەفت و خزمەتگوزاری وەرچەویگ پێشکەش کدنە، یەیش وە ئامانج پشتگیریکردن توانایەیل ناوخوەی و چەسپانن بەهاەیل پێکەوەژیان کۆمەڵایەتی لە شارەگە ئەنجامدریا.
ئەندام لیژنەی سەرپەرشتیار ئاهەنگەگە، عەباس محیەدین، وە پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، سەنتەرەگە ئاهەنگیگ رێزلێنان سازکردیە کە وە یەکەم جویر دانرێ لە خانەقین، لەمیانەی رێزگریا لە زیاتر 30 داهێنەر و لێهاتوو لە مژارە جیاوازەیل، ئەرا رێزگردن لەو خزمەتگوزاریەیلە پیشکەش وە مەردم شار خانەقین کردنە لە مژارە جیاوازەیل.
ئاشکرایکرد، ئامانج لێ دەسپیشخەریە رووشنایی خستن وەبان تەقەلای کەسایەتیەیل چالاکە لە کۆمەڵگە، و گاڵداین لایەن و ئەو کەسەیلە تا کار زیاتریگ بکەن و ئەدایگ پیشەیی و مرۆیی ناوازە نیشان بدەن.
دیاریکرد خەڵاتکریاگەیل فەرمانبەر دامودەزگایەیل حکومەت و کارمەندەیل فەرمانگە خزمەتگوزاریەیل و دەزگا ئەمنیەیل و گشە جویرەیلی (پۆلیس، ئاسایش، حەشدی شەعبی)، و چالاکوانەیل، راگەیانکارەیل، و هونەرمەنەیل، و ماموسایەیل، نویسەرەیل، و پیاوەیل ئاینی گردەو، وتیش؛ گشتیان لە ساڵ 2025 رۆل داشتنە لە بەرزەوکردن رووشنهویری ژیانیگ ئاشتیانە و خزمەتکردن وە کۆمەڵگەی خانەقین.
دیاریکرد، لە ئاهەنگەگە نوێنەر شارەگە و شمارەیگ لە کەسایەتیە سیاسیەیل و حکومیەیل ئامادەبوین، وەرد کەسەیل دیار رووشنهویر و هونەرمەن، کە دووپاتکردن لەبان گرنگی وەردەوامی ئێ جویر چالاکیەیلە ئەرا پاڵپشتی لە داهێنان و ئەوزەڵداین وە گیان دەسمیەتی ناوەین پێکهاتەیل کۆمەڵگە.