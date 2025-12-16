خانەقین ئامادەکاری ئەرا ئاهەنگ رووژ ئاڵای کوردستان کەێد

شەفەق نيوز- خانەقین

شار خانەقین، ئەرا سوو چوارشەممە هەڤدەی کانوون یەکەم، ئامادەکاری کەێد ئەرا فیستواڵ رووژ ئاڵای کوردستان، وە بەشداریکردن فراوانیگ لە جویراجویر لایەن و پیکاتەیل شارەگە.

سەڵاح وەندی ئەندام کەسەی سەرپەرشتیار فیستیواڵەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: کارەیل وە تەواوی ئامادەن تەنیا ئامادەبوین جەماوە ئەرا سوو ساعەت سێەی ئیوارە مەنیە لە فیلکەی کرندی، دیاری کرد کە خانەقین وەگشت پیکاتەیلی ئامادەکاری ئەرا ئاهەنگ وەی بوونەی نیشتمانیە کەێد.

وتیش: تەوەرەیل فیستواڵەگە بەرزەوکردن درویژترین ئاڵای کوردستان گرێدەو وە درویژایی 50 مەتر لەبان بەرزتری تەلار لە خانەقین، وەگەرد بەرزکردن پەرچەمیگ ترەک وە ئەختی گەنجەیل خانەقین هەڵیگرن، و لە فیلکەی عەزیز پشتیوان بەنەی تا فیلکەی کرندی، کە لەورا وە گوڵ و سروود نیشتمانی کوردستان تیەنە پیرییەو.

وتیش: فیستیواڵەگە وە وتاریگ وەلایەن جەواد فەیزولڵا قایمقام خانەقین دەسوەپی کەێد، لە شوینی تەوەرەیل هونەری وەلایەن گورانیچڕ سامان سهرابی، وە بەشداریکردن بڕیگ لە هونەرمەنەیل خانەقین لە فیلکەی کرندی.

سەڵاح وەندی دیاری کرد کە دەسەگە وە هاوکاری حزبەیل کورد لە خانەقین وە پشتگیری هاوڵاتیەیل، زیاتر لە دە هەزار ئاڵای کوردستان ئامادە کرد ئەوەسا ئمڕوو سێشەممە و سوو چوارشەممە بەشەو کریەن، و ئاهەنگەگە وە گەردین ماشینەیل وە بەرزەوکردن پەرچەم کوردستان لەناو شارەگە رەسێدە پایان.

لە هەڤدەی کانوون یەکەم لە گشت ساڵیگ، ئاهەنگ رووژ پەرچەم کوردستان کریەێد، ئەرا ئەو رووژە کە وەفەرمی پشت وە پەرچەم هەرێم کوردستان بەسیا جویر هیمای ناسنامەی کورد و خەبات میژوویی گەل کورد.