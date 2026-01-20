خانەقين.. وسیانیگ ناڕەزایی ئەرا پشتگیریکردن لە کورد سوریا (وینە)

2026-01-20T15:38:00+00:00

شەفەق نيوز- خانەقین 

دەیان کەس خەڵک قەزای خانەقین، ئیوارەی ئمڕوو سێشەممە، وسیان ناڕەزایی و هاوخەمی ئەرا کورد سوریا رێکخستن، و لەبان ئەو پەلامارەیلە کە وەلایەن باڵەیل چەکدار سەروە حکومەت سوریا وەسەریان تیەێد.

 پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: وسیانەگە لە ناوڕاس ساڵ خانەقین لە فیلکەی کرندی وەڕیەو چگ، کە ئاڵای کوردستان بەرزەو کردن و سروود نیشتمانی کورد وتن، و داوای یەکڕزی کورد کردن ئەرا نواگیریکردن هەر پەلاماریگ وەبان چوار پارچەی کوردستان.

 ناڕەزایەیل دووپات کردن کە وەسەرهاتەیل گەل کورد لە سوریا شکانن زاقە ئەرا مافەیل مرۆڤ، و بنەمایەیل مەردم و پەیماننامەیل ئاینی و رەوشتی و مرۆیی.

بەشداربویەیل داوا لە نەتەو یەکگرتگەیل و ئەمریکا کردن دەسوەردان کوتوپڕ بکەن ئەرا وسانن خوینڕشانن گەل کوردستان لەو ناوچەیلە، دووپاتیش کردن لە وەردەوامییان لە جویلەکردن و داوایەیل ئاشتەوایی لە خانەقین و گشت ناوچەیل کوردستانی ئەرا پشتگیریکردن برایەیلیان لە سوریا.

 ناڕەزایەیل هەمیش ئامادەیی خوەیان نشان دان ئەرا وەرگریکردن لە خاک و خەڵک کورد لە سوریا ئەگەر دوژمنایەتی وەردەوام بوی.

