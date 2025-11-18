‏حکومەت کوردستان 120 ملیار دینار "کاش" دەێد وە دارایی فیدراڵی

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەزارەت دارایی و ئابووری حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، وەخت کلکردن بەشە خەزینەی فیدراڵی لە داهاتە نانەفتیەیل هەرێم راگەیان، کە بڕەگەی 120 ملیار دینار عراقیە.

‏راگەیانن ،ەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "راپۆرت حاو کۆتایی مانگ ئەیلوول رەسیەس وەزارەت دارایی لە حکومەت فیدڕاڵی، سوو شەوەکی بەشیگ لە خەزینەی فیدرالی لە ناهاتە نانەفتیەیل هەرێم کلکرێد ئەرا بانک وەزارەت دارایی عراق".

‏وتیش "سوو چوارشەممە بڕ(120,000,000,000) سەد و بیست ملیار دینار جویر بەشیگ لە خەزێنەی فدراڵی لە داهاتە نا-نەفتیەیل هەرێم کوردستان ئەرا مانگ ئەیلول/سێپتەمبەر وەرین، خرێدە بان هەشمار بانکی وەزارەت دارایی فیدراڵی لە لق هەولێر بانک ناوەندیی عراق."

