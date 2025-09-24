حکومەت کوردستان: موچەی فەرمانبەرەیل هەرێم ئامادەس لەدویای کلکردن 120 ملیار دینار ئەرا بەغدا

شەفەق نیوز ـ هەولێر

حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان دابینکردن مووچەی مانگ تەمووز و ئاب فەرمانبەرەیل تەواوبوی، لەدویای ەواوکردن رێکارەیل کلکردن 120 ملیار دینار لەداهاتەیل هەرێم ئەرا حکومەت فیدڕاڵی لە بەغدا.

قسەکەر حکومەت هەرێم، پێشەوا هەورامی لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەبوی وت، "رەزامەنی دریاس وەبان کلکردن 10 ملیار دینار لە داهاتەیل هەرێم ئەرا بان هساو بانکی وەزارەت دارایی عراق، تا وەزارەتەگە مووچەی فەرمانبەرەیل هەرێم خەرجبکەێد".

وتیش "وەزارەت دارایی و ئابووری کوردستان گشت ئامادەکارەیل تەواوکردیە، تەنیا وە رەسین مووچەی مانگ تەمووز دەسکەێدە مەرەقەزکردنی، هەمیش لیست مووچەی مانگ ئاب ئامادەس وەی نزیکە درێدە دەس وەزارەت دارایی عراق".

دیاریکرد، "رێکەفتن وەرد بەغدا لەبان دوسیەی نەفتی ئەرا سێ مانگ وەردەوامە، وە ئامانج مسۆگەرکردن روینەدداین هویچ گیچەڵیگ وەرجە دانان بودجەی نوو لە ساڵ ئایندە".