حکومەت کوردستان قەیەغەی بڵاوکردن وینە و ڤیدیۆەیل تاوانەیل کەێد

شەفەق نيوز- هەولێر

وەزارەت رووشنهویری لە حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، فەرمانیگ ئەرا گشت میدیایەیل راگەیانن ژنەفیای و تەماشاکریای دەرکرد، وە قەیەغەکردن بڵاوکردن وینە و ڤیدیۆەیلیگ پەیوەندی وە تاوانەیل و توومەتبارەیل دیرن، و قەیەغەی پەخش زنی ئەرا تاوانەیل.

لەو فەرمانە هات کە بڵاوکردن توومەتبارەیل و شوین و وەخت جیوەجیکردن تاوانەگە کاریگەرییەیل یاسایی گەورەیگ لە ریڕەوی لێکولینەوە دروس کەێد، کە وە بەدی شکێدە بان لایەنەیل کۆمەڵایەتی و دەروینی مەردم، و گیچەڵ خیزانی و ناوچەیی و نەتەوەیی دروس کەن، لە ئەنجام بەدوەکارهاوردن بەشیگ لە لایەنەیل ئەرا ئی پرسەیلە ئەرا چشتەیلیگ سیاسی یا رسواکردن.

وەزارەتەگە داوا لە گشت میدیایەیل کرد هیچ وینە و ڤیدیۆەیلیگ لەباوەت تاوان و جەنگەیل وەهەر شیوەیگ بڵاو نەکەن، دووپاتیش کرد کە پەخشکردن زنی لە شوین رویداوەگە قەیەغەس.