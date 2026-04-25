‏حکومەت هەرێم کوردستان: 143 قوربانی وە پەلامایەیل موشەکی و درۆنەیل لە مانگ شوباتەو تا ئیسە

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏فەرمانگەی راگەیانن و زانیاری لە حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، دووپاتکرد لە کوشیان 20 کەس و زەخمداری 123 کەس ترەک وە ئامانجگردن موشەکیەیل و فرۆکەیل کە ناوچە جیاوازەیل هەرێم کردنەسە ئامانج لەسەرەتای دروسبوین گرژی ئەمنیەیل ناوچە لە کۆتایی مانگ شوبات وەرین تا بیس مانگ نیسان وەبان ئەو ئاگربەسە کە لەناوەین ئەمریکا و ئیران کریاس.

‏فەرمانگەگە لە راپۆرتیگی بڵاویکردیە راگەیان، شوینەیل مەدەنی و موڵک هاوڵاتیەیل و کەرت تایوەتەیل هەرێم لەو ماوە کریاسە ئامانج "وە دەسپیچگە جیاوازەیل کە هویچ بنەمایگ راس نەیرن".

‏راپۆرتەیل دیاریکەن، هەرێم کوردستان لە پلەی یەکەم تێد لە روی قەبارەی زەرەرە گیانی و ماددییەیل لە ناوەین ئەو دەوڵەتەیلە کە بەشدارن لە وەردەوەردە سەربازییەگە لە ناوچەگە.

‏لە وەخت دەسوەپیکردن ململانیگە تا ئیسە، چەن وڵات و حکومەتیگ وەردەوام شەرمەزار ئێ پەلامارەیلە کردنە، و حکومەت هەرێمیش چەن جاریگ داوای سزادان ئەنجامدەرەیل پەلامارەیل و دانان سنووریگ ئەرا "دەسدرویژیە ناڕەوایل وەرانوەر وە سەروەری کوردستان و گشت عراق" کردگە.

