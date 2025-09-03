حکومەت هەرێم کوردستان گلەوداین نزیکەی 25 گەنج لە لیبیا راگەێنید لەدویای ئازادکردنیان

شەفەق نیوز ــ هەولێر

فەرمانگەی پەیوەنی ناودەوڵەتیەیل دەرەوەی هەرێم کوردتان عراق، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان نزیکەی 25 گەنج کورد کە لە لیبیا دەسوەسەرن ئەرا زەوی نیشتیمان گلەودریەن.

فەرمانگەگە ئمڕوو لە بەیاننامەیگ وت: وە هاوکاری و هەماهەنگی وەرد بایلۆزخانەی عراق لە لیبیا، توەنستن شوین بیس و پەنج گەنج خەڵک هەرێم کوردستان لە لیبیا دیاریبکەن و ئازادیان بکەن.

وەپای بەیاننامەگە لەبان راسپاردەو پشتگیرى مەسرور بارزانى سەرۆک حکومەت هەرێم کوردستان رێکارەیل گلەوداین ئەو گەنجەیلە ئەرا هەرێم کوردستان تەواوکریا و پاسپۆرت و تیکت گلەودانیان دابینکریا، بڕیارە لە رووژ 10 ئێ مانگە ئەرا هەرێم کوردستان گلەوبخوەن.