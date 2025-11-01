حکومەت هەرێم کوردستان زیاتر لە 300 کووچبەر لە لیبیا و تونس گلەو دەێد

حکومەت هەرێم کوردستان زیاتر لە 300 کووچبەر لە لیبیا و تونس گلەو دەێد
2025-11-01T10:50:20+00:00

شەفەق نيوز - هەولێر 

کۆمەڵەی کووچبەرە گلەوخواردگەیل لە ئەوروپا لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، راگەیان کە حکومەت هەرێم کوردستان، لەڕی فەرمانگەی پەیوەندیەیل دەرەکی توانست ژیانی لە 300 کووچبەر گلەو بیەێد کە لە لیبیا و تونس گیر خواردەین لە ساڵ 2025، وتیش: 50 کووچبەر هیمان لەو دوو دەوڵەتە گیر هاتنە.

بەکر عەلی سەرۆک کۆمەڵەگە لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وت: لە سەرتای ئمساڵەو لەڕی فەرمانگەیل پەیوەندیەیل گشتی، 319 کووچبەر لە لیبیا و تونسەو ئەرا هەرێم کوردستان گلەو دریانە.

دیاری کرد کە 85 کەس لای دویاییە لە تونس گلەو دریانە، و 25 لە ليبيا، و 7 کووچبەر ترەک لە بولگاریا هیمان لەو وڵاتەیلە گیر هاتنە.

هەمیش داوا لە حکومەت هەرێم کوردستان کرد ئەو کووچبەرەیلە لەو دەوڵەتەیلە ئەرا کوردستان گلەو بەێد، و خوەشی بخەێدە ناو دڵ کەسوکارەیلیان.

دامەزراو "القمة" ئەرا کاروبار پەنابەر و کووچبەرەیل لە هەرێم کوردستان و عراقر رووژ یەکشەممە 26 تشرین یەکەم، باس بەدەوبوین رەوش کووچبەر و پەنابەرەیل کورد لە لیبیا کرد، دووپاتیش کرد کە کاروان کووچبەری وەمینەی ژیانیگ خاسترە بۆیە نەهامەتی مرۆیی زیانداریگ ئەرا سەدان لە خەڵک هەرێم کوردستان.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon