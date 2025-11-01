حکومەت هەرێم کوردستان زیاتر لە 300 کووچبەر لە لیبیا و تونس گلەو دەێد
شەفەق نيوز - هەولێر
کۆمەڵەی کووچبەرە گلەوخواردگەیل لە ئەوروپا لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، راگەیان کە حکومەت هەرێم کوردستان، لەڕی فەرمانگەی پەیوەندیەیل دەرەکی توانست ژیانی لە 300 کووچبەر گلەو بیەێد کە لە لیبیا و تونس گیر خواردەین لە ساڵ 2025، وتیش: 50 کووچبەر هیمان لەو دوو دەوڵەتە گیر هاتنە.
بەکر عەلی سەرۆک کۆمەڵەگە لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وت: لە سەرتای ئمساڵەو لەڕی فەرمانگەیل پەیوەندیەیل گشتی، 319 کووچبەر لە لیبیا و تونسەو ئەرا هەرێم کوردستان گلەو دریانە.
دیاری کرد کە 85 کەس لای دویاییە لە تونس گلەو دریانە، و 25 لە ليبيا، و 7 کووچبەر ترەک لە بولگاریا هیمان لەو وڵاتەیلە گیر هاتنە.
هەمیش داوا لە حکومەت هەرێم کوردستان کرد ئەو کووچبەرەیلە لەو دەوڵەتەیلە ئەرا کوردستان گلەو بەێد، و خوەشی بخەێدە ناو دڵ کەسوکارەیلیان.
دامەزراو "القمة" ئەرا کاروبار پەنابەر و کووچبەرەیل لە هەرێم کوردستان و عراقر رووژ یەکشەممە 26 تشرین یەکەم، باس بەدەوبوین رەوش کووچبەر و پەنابەرەیل کورد لە لیبیا کرد، دووپاتیش کرد کە کاروان کووچبەری وەمینەی ژیانیگ خاسترە بۆیە نەهامەتی مرۆیی زیانداریگ ئەرا سەدان لە خەڵک هەرێم کوردستان.