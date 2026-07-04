حکومەت هەرێم کوردستان ری وە هاوردەکردن بەنزین دەێد ئەرا کۆنترۆڵکردن نرخەیلی و پڕەوکردن هەوەجەی بازاڕ

شەفەق نیوز - هەولێر

وەزارەت سامانە سروشتییەیل لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، بڕیاریگ دەرکرد ئەرا ریداین وە هاوردەکردن سزەمەنی؛ وە ئامانج چارەسەرکردن کەمبۊن مادەی بەنزین، و کۆنترۆڵکردن نرخە بەرزەیلی و پڕەوکردن هەوەجەی بازاڕ ناوخۆیی.

کەمال محمد ساڵح وەزیر سامانە سروشتییەیل وە وەکالەت، رینمایی دەروازە سنوورییەیل و خاڵەیل وەشکین کرد وە پیشکەشکردن ئاسانکارییەیل وەردەوام ئەرا رەدبۊن بارهەڵگرەیل سزەمەنی هاوردەکریاگ ئەرا پارێزگایەیل هەرێم، و دووپات کرد لەبان گرنگی گونجیان بارەیل وەگەرد پەیمانەیل کوالێتی و کۆنترۆڵ جۊری پەسەنکریاگ لەلای وەزارەتەگە.

نرخەیل بەنزین لە هەرێم کوردستان لەی ماوەی دۊاییە بەرزەوبۊنیگ وەرچەو وەخوەیان دین، کە ناوەندە ئابوورییەیل هوکارەگەی ئەرا هەڵبەز و داوەزین بازاڕەیل جەهانی، و رۊوەڕۊبۊنەیل بارکردن و دابینکردن گلەو دانە، بیجگە لە تەقەلا وەردەوامەیل حکومەت هەرێم کوردستان ئەرا زیایکردن بڕ خستنەڕۊ وەری بەشدارکردن کەرت تایبەت.