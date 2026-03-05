‏حکومەت هەرێم کوردستان دەنگۆی چەکدارکردن حیزبە کوردیەیل و کلکردنیان ئەرا ئیران رەدکەێد

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، پەو راپۆرتەیە رەدکرد کە باس لە رۆل هەرێم کوردستان کەن لە چەکدارکردن لایەنە کوردیەیل   ئۆپۆزسیۆن و کلکردنیان وەناو   ئران، و دووپاتکرد ئی بانگەشەیلە "وە تەواوی دویرن لە راسی".

‏قسەکەر هەرێم کوردستان پێشەوا هەورامی لە بەیاننامەیگ رەسێە ئاژانس شەفەق نیوز وت " ئەو راپۆرتەیلە باس لە رۆل هەرێم کوردستان کەن و  بانگەشەیلە  کەن  ئیمە بەشیگین لە پلان چەکدارکردن و کلکردن لایەنە کوردیەیل  ئۆپۆزسیۆن ئەرا ناو خاک ئیران، گشتی دویرە لە راسی و وە گشت جویریگ رەدیکەین". 

‏وتیش، ئێ توومەتەیله "وە مەبەست بڵاوکریاس" دووپاتکرد هەرێم کوردستان و حیزبە بنەرەتیەیلی " بەشیگ نین لە هویچ هەڵمەتیگ فراوانکرن  ئاگر جەنگ و وردەوردەیل ناوچەگە".

‏دیاریکرد، هەرێم کوردستان داوای ئاشتی و سەقامگیری ناوچەگە کەێد "  وەتونی شەرمەزار پەلامارە ترسنۆکانەیل کەیمن کە هەرێم کوردستان گرێدە ئامانج".

‏داوا لە حکومەت فیدڕاڵی و کۆمەڵەی ناودەوڵەتی کەین دەسوەردان بکەن ئەرا وسانن ئێ دەسدرویژیەیلە، و کارکردن ئەرا پاراستن زەوی هەرێم و میلەتەگەی.

