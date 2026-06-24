حکومەت هەرێم کوردستان دەسگیرکردن زیاتر لە 1000 بازرگان مادە هوشبەرەیل و دامەزرانن ناوەندەیل ئەرا ئامادەکردن ئاڵوودەبۊیەیل راگەیەنێد

شەفەق نیوز - هەولێر

دیندار زێباری، هەماهەنگکار تەمەی ناودەوڵەتییەیل لە حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرای دەسگیرکردن زیاتر لە هەزار بازرگان مادە هوشبەرەیل لە وەخت دروسکردن کابینەی حکومی ئیسە لە هەرێم کرد، و دووپات کرد لەبان جیوەجیکردن وەر ریکارەیل تەندروسی و چاکسازی پیشکەفتگ ئەرا چارەسەرکردن ئاڵوودەبۊیەیل.

زێباری لە وتاریگ لە ناو کۆنگرەیگ تایبەت وە نواگیریکردن مادە هوشبەرەیل، کە ئاژانس شەفەق نیوز شۊنگیریی کرد، وت: دەزگا ئەمنییە تایبەتمەنەیل زیاتر لە 1000 بازرگان مادە هوشبەرەیل و کاریگەرەیل عەقڵی دەسگیر کردنە، و دیاری کرد کە ئەوان لەی وەختە لە ناوەندەیل چاکسازی و بەندیخانەیل مەننە ئەرا تەواوکردن ریکارە یاساییەیل و جیوەجیکردن فەرمانە دادوەریە دەرچگەیل لە بانیان.

زێباری وتیش کە حکومەت هەرێم کوردستان تەنیا وە لایەن ئەمنی و سزادانەو نەوەسیاس، بەڵکم کار لەبان لایەن مرۆیی و چارەسەری کردگە؛ کە 6 ناوەند تەندروسی تایبەتمەن دامەزرانگە ئەرا دووارە ئامادەکردن ئاڵوودەبۊیەیل و خاسەوبۊن لە ئاڵوودەبۊن لەناو دامەزراوە چاکسازییەیل سەروە وەزارەت کار و کاروبار کۆمەڵایەتی لە هەرێم کوردستان.