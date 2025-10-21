‏حکومەت هەرێم کودستان راگەیان 120 ملیار دینار خستیەسە بانک عراق

شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەزارەت دارایی و ئابووری هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان بڕ 120 ملیار دینار خستنەسە بان حساو وەزارەت دارایی عراق لە داهاتە نانەفتیەیل هەرێم.

‏وەزارەتەگە ئمڕوو لە بیاننامەیگ وت، بەش خەزینەی فیدڕاڵی لە داهاتەیل نانەفتی مانگ ئاب ساڵ 2025 کلکریا، کە بڕ 120 ملیار دینارە وە شیوەی کاش ئەرا بان حساو بانکی وەزارەت دارایی فیدڕاڵی لق بانک ناوەندی عراق.

‏بڕیارە حکومەت عراق مووچەی مانگ ئاب وەرین ئەرا هەرێم کلبکەێد وە مەبەست خەجکردنی ئەرا فەرمانبەرەیل کەرت گشتی لە کوردستان، وەپای رێککەفتن ناوەین هەولێر و بەغدا.

