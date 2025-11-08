حکومەت هەرێم: هەناردەیل نەفت هەرێم کوردستان رەسیە 7.5 ملیۆن بەرمیل
شەفق نيوز - هەولێر
رێباز حەملان سڵاکار سەرۆک حکومەت هەرێم کوردستان ئەرا کاروبار دارایی، ئمڕوو شەممە، وت: هەناردەیل نەفت هەرێم کوردستان رەسیە زیاتر لە 7.5 ملیۆن بەرميل لە وەختیگەو دووارە دەسوەپیکرد لەڕی کۆمپانیای "سۆمو" وە لویلەی کلکردن وەرەو بەندەر جیهان تورکی.
حەملان ئەرا رووژنامەنویسەیل و ئاژانس شەفەق نیوز وت: زیاتر لە 7 ملیۆن و500 هەزار بەرمیل لە نەفت هەرێم کوردستان لەڕی کۆمپانیای سۆمۆ فرووشیا.
وتیش؛ ئیمە وەردەوامی دیریمن لە کلکردن داهاتەیل دارایی نانەفتی ئەرا حکومەت فیدراڵی، دووپاتیش کرد کە دی هیچ گیچەڵیگ هونەری لەباوەت مووچەیل فەرمانبەرەیل هەرێم کوردستان ناوەین حکومەت هەرێم و بەغدا نەمەن.
سڵاکار حکومەتی کورد ئاشکرا کرد کە شاندیگ لە حکومەت هەرێم کوردستان ئەوەسا دویای تەواوبوین هەڵوژاردن چوود ئەرا بەغداد تا چارەنویس مووچەیلە کە لەی ساڵە مەننەسەو ئەرا فەرمانبەرەیل هەرێم یەکلاوە بکەێد.