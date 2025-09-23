حکومەت عراق بڕیار خەرجکردن مووچەی مانگ تەمووز فەرمانبەرەیل کورد دەێد

شەفەق نيوز- بەغداد

حکومەت عراق، ئمڕوو سێشەممە، بڕیار خەرجکردن مووچەی فەرمانبەرەیل هەرێم کوردستان، هن مانگ تەمووز گوزەشتە دا.

سەرچەوەیگ حکومەتی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەنجومەن وەزیرەیل عراق، لە دانیشتن ئیسەی بڕیار دا خەرج مووچەی مانگ تەمووز ئەرا فەرمانبەرەیل هەرێم کوردستان بکەێد.

سەرچەوەگە وتیش: ئەنجومەن وەزیرەیل چەوەڕی رێککەفتنە لەبان داهاتەیل نانەفتی وەگەرد هەرێم، تا ئەو مووچەیل (ئاب و ئەیلوول) بەشەو بکەێد.

لە رووژ 26 ئاب گوزەشتە، ئاشکرا کرد کە وەزارەت دارایی مووچەی فەرمانبەرەیل هەرێم کوردستان هن مانگ حوزەیران 2025 دەێد، وە مەرجیگ حکومەت هەرێم کوردستان بڕ 120 مليار دينار بەێد، جویر چینیگ لە داهاتەیل نانەفتی.