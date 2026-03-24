حەشد شەعبی کوشیان فەرماندەی ئۆپراسیۆنەیل ئەنبار راگەینێد

دەزگای حەشد شەعبی، شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، ماتەمینی ئەرا کوشیان فەرماندەی ئۆپراسیۆنەیل ئەنبار، سەعد دەوای ئەلبعێجی راگەیان، و وت ک وەگەرد شمارەیگ لە یاوەرەیلی لە پەلاماریگ ئاسمانی ئەمریکی کوشیانە ک بارەگای فەرماندەیی کردە ئامانج.

حەشد داوا لە هیزەیل سیاسی عراقی کرد هەڵوێستیگ "رەوان و رکدار" وەرانەور دەسدرویژییەیل وەردەوام ئەمریکا بگرنە وەر، ک وت یە دەسدرویژییە وەبان سەروەری وڵات.

دەزگای حەشد لە بەیاننامەگەی وت ک خوین قوربانییەیل "وە بیخودی نیەچوود".

وتیش: "ئیمە هیزەیل سیاسی وە وەرپرس تەواو زانیمن لە رویوەڕویبوین پەلامارەیل وەردەوام ئەمریکاس، و گرتنەوەر هەڵوێست رەوان و رکدار ک سەروەری وڵات بپارێزێد و سنووریگ ئەرا ئی بەزاننە رخدارەیلە دابنەێد".

وەرجەیە؛ سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت ک پەلامارەگە گردەوبوینیگ لە ناو بنکەی حەبانیە لە پارێزگای ئەنبار کردە ئامانج، و بۊە مدوو کوشیان سەعد دەوای و شمارەیگ لە وەرپرسەیل و ئەندامەیل ک وەگەردی بۊن، لە وەختیگ چارەنووس وەرپرسەیل ترەک لە سەعاتەیل سەرەتای دویای پەلامارەگە نادیار بۊ.