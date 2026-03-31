حەشد شەعبی کوشیان دوو ئەندام وە گورز ئیسرائیل و ئەمریکا لە روتبە راگەینێد

شەفەق نیوز - ئەنبار

دەزگای حەشد شەعبی، ئمڕوو سێشەممە، کوشیان دوو ئەندام و زەخمداربوین چوار ترەک وە مدوو پەلاماریگ راگەیان کە کەرت لیوای 17 لە قەزای روتبە لە خوەرئاوای پارێزگای ئەنبار کردە ئامانج، و توومەتبار ئیسرائیل و ئەمریکا کرد کە وسانیەسە پشت پەلامارەگە.

دەزگاگە لە بەیاننامەیگ وت: لە سەعات 14:30 ئیوارەی ئمڕوو سێشەممە، کەرت لیوای 17 لە حەشد شەعبی خاڵ وەشکین سوودانی لەناو قەزای روتبە لە پارێزگای ئەنبار کەفتە وەر دەسدرویژییگ زایۆنی ـ ئەمریکی ناپاک بویە.

وتیش: دەسدرویژییەگە بویە مدوو شەهیدبوین دوو جەنگاوەر، و زەخمداربوین چوار ترەک.

وەرجەیە، سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا لە زەخمداربوین دوو ئەندام لە حەشد شەعبی وە مدوو پەلاماریگ وەبان یەکیگ لە شوونەیل لیوای 17 لە قەزای روتبە ئامانج، لە وەختیگ دەزگایەیل ئەمنی رەسینە شوون رویداوەگە و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە کلکردن.