حكومەت هەرێم كوردستان لیست مووچەی فەرمانبەرەیل ئەرا مانگ ئاب دەێدە دەس دارایی عراق

وەزارەت دارایی و ئابووری لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان کە بیست مووچەی مانگ ئاب گوزەشتەی فەرمانبەرەیل کەرت گشتی لە هەرێم کوردستان دادە دەس وەزارەت دارایی عراق، ئەوەیش ئەرا سپۆنسەرکردنی.

دارایی کوردستان لە بەیاننامەیگ وت: تیم هونەریی لیستەگە دادە فەرمانگەی شماریاری لە وەزارەت دارایی لەلای حکومەت فیدراڵی.

لە سەرتای مانگ ئەیلوول، وەزارەت.دارایی هەرێم سپۆنسەرکردن مووچەیل مانگ حوزەیران فەرمانبەرەیل کورد راگەیان، دویای کلکردنی ئەرا بانک وەزارەت دارایی.

ئەنجومەن وەزیرەیل فیدراڵی رووژ سێشەممە 26 ئاب گوزەشتە، بڕفر دا وەزارەت دارایی مووچەی فەرمانبەرەیل هەرێم کوردستان ئەرا مانگ حوزەیران 2025 بەشەو بکەێد، وە مەرجیگ حکومەت هەرێم کوردستان بڕ 120 مليار دينار لە داهاتەیل نانەفتی بەیدە دەس بەغدا.

