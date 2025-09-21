حكومەت هەرێم كوردستان: زاخۆ بویە ناوچەیگ گەشتوگوزاری مەردم لە جویراجویر ناوچەیل عراق سەردانی کەن

شەفەق نيوز - زاخۆ

مەسرور بارزانی سەرۆک حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە وت: ناوچەی سەروەخوەیی زاخۆ بویەسە ناوچەیگ کە گەشتیارەیل لەناو هەرێم کوردستان و گشت ناوچە و شارەیل عراق وەرەو خوەی کیشێد، ئەرا ئەو دیمەنەیل رەنگین و شوینەیل گەشتوگوزاری جیاجیا کە دیرێد.

ئەوەیش لە قسەیلی ئەرا رووژنامەنویسەیل لە پەراویز سەردانکردن زاخۆ وە بوونەی رەدبوین چوار ساڵ لە دامەزریانی کە لەناوی بڕیگ لە پڕۆژەیل خزمەتگوزاری و تەندروس و بازرگانی واز کرد.

مەسرور بارزانی وتیش: زاخۆ بویە سەرنجڕاکێش و شوینیگ کە گەشتیارەیل ئەرا خوەی کیشێد و گشت مەردم لە کوردستان و ئەو ناوچەیل عراق سەردانی کەن.

لە رووژ 21 ئەیلوول ساڵ 2021، لە پارێزگای دهۆک، ئاڵشتکردن قەزای زاخۆ ئەرا ئیدارەیگ سەروەخوەیی لە هەرێم کوردستان راگەیانن.

لە هەرێم کوردستان چنار پارێزگا هەس: هەولێر پایتەخت، و سلێمانی، و دهۆك و هەڵەبجە، و چوار ئیدارەی سەروەخوەیی؛ راپەڕین و گەرمیان و سۆران و زاخۆ.

ئیدارەیل سەروەخوەیی لە هەولێر کوردستان دەسەڵاتەیل فراوانیگ دیرن و وەڕیەوبەرایەتیەیل حکومەتی گشتی.