ئۆجەلان لە گرژییەیل سوریا نیگەرانە و پابەندبوین وە ئاشتی نووەو کەێد

شەفق نيوز- ئەنقەرە

عەبدولڵا ئۆجەلان ریبەر پارت کرێکاران کوردستان، کە لە دوورگەی ئیمرالی زیندانە، ئمڕوو یەکشەممە، باس نیگەرانی سەختی کرد وەرانوەر ئەو جەنگ دویاییە و گرژییەیل لە سوریا ناوەین هەسەدە و ئیدارەی نوو لە دیمەشق.

ئۆجەلان لە بەیاننامەیگ لە زیندان دەریکرد و رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: چەسپیان وە ریڕەوی ئاشتی گامەیل خوازیاگ تواێد و دەڵەکدان پرسەگە وەرەو نوا، و باس نیگەرانیی سەختی کرد وەرانوەر زیایبوین جەنگ و گرژییەیل لە سوریا کرد، و ئی رویداوەیلە جویر تەقەلایگ ئەرا شکستهاوردن وە ریڕەوی ئاشتی زانست.

وتیش: چارەکردن کێشەیل لە سوریا تەنیا لەڕی گفتوگۆ و دانوسەنین تیەێد، دووپات لە ئامادەیی کرد ئەرا هەڵگردن وەرپرسایەتی خوەی ئەرا دەرکردن پرسەگە لە بازنەی جەنگ و چارەکردنی وە ریەیل ئاشتیانە.

ئۆجەلان دووارە داوا لە گشت کارایەیل و لایەنەیل کرد رۆڵیگ ئەرێنی بڕانن و بوونە خاوەن وەرپرسایەتی و رکداری وەشیوەی دەسمیەتی بەێد لە پاڵپشتیکردن ئارامی و وەنوابردن پرس ئاشتی.

ئی هەڵوێستە لەلایەن ئۆجەلان لە وەختیگ تیەێد کە سوریا کەفتیەسە جەنگ و رویوەڕویبوین وەگەرد پیشکەفتن سوپای سوریا لە دەیشتایی ریقەی خوەرھەڵات و خوەرئاوا، و چگە ناو چەن شارەوانی و ئاوایە کوردنشینەیل، وەگەرد قەیەغەکردن هامشوو لەو ناوچەیلە کە لەناوی زاڵەو بوین.