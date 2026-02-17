ئۆجەلان پایان گام یەکەم لە هەڵوەشیان پەکەکە و دەسکردن وە تیکەڵابوین دیموکراتی راگەینێد

شەفەق نيوز- ئەنقەرە

عەبدولڵا ئۆجەلان ریبەر پارت کرێکاران کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کۆتاییهاتن گام یەکەم لە هەڵوەشانن حزبەگە و خەبات چەکداری راگەیان، و دەسکردن و فتراقخستن وەبان تیکەڵابوین و گفتوگۆ لەبان شیوەیل بانان.

شاند ئیمرالی دویای دیداریگ سێ ساعەتی وەگەرد ئۆجەلان لەناو زیندانەگەی، لە پەیام نوویگ لەلی وت: قۆناغ یەکەم لەو پرسە تەواو بوی کە گەوهەری ئەوە بوی پەکەکە چەک فڕە بەێد، و ئیرنگە دەسکریا وە قۆناغ تیکەڵابوین دیموکراتی.

مدحەت سنجار ئەندام شاند ئیمرالی لە پارت یەکسانی و دیموکراتی گەلەیل ئەرا میدیایەیل راگەیانن باس ئەو دیدارە وەگەرد ئۆجەلان کرد کە وت: ئۆجەلان باس ئی دیدارە کرد کە دەسکردن وە تیکەڵابوینە.

سنجار وتیش: ئۆجەلان ئی 16 مانگ گوزەشتە لەو پرسە هەڵسەنگاندن کرد و وتی: ئەو قۆناغە کە پەیوەندی وە بڕیار هەڵوەشانن حزبەگە و خەبات چەکداری تەواو بوی کە گەوهەر ئی قۆناغە پەکەکە و وازهاوردن لە چەک بوی، و یەیش لەلای منەوە بڕیاریگ ستراتیژی بوی.

سنجار وتیش: ئیرنگە چگنە ناو قۆناغ دویەم، کە لەناوی کەفنە فتراق تیکەڵابوین و باسکردن لە شیوەیل بانان.

لە بەشیگ ترەک لەو دیدارە، پرس سوریا و رۆژاڤا و کوردستان باوەت سەرەکی بوی، کە ئۆجەلان وتیە رێککەفتن (10ی ئاداری /مارس 2026)، لە سوريا چوارچیوەی سەرەکیە ئەرا دانوسەنین.

سنجار رووشنایی خستنە بان رۆڵ کارای کورد لە گلەوخواردن ئەرا بان مێز گفتوگۆ کە وت: سەرۆک مەسعود بارزانی و بافڵ تاڵەبانی لەناو ئەو کەسەیل کارا بوین، وەلێ عەبدوڵا ئۆجەلان کارای سەرەکی بوی کە توانست رەوشەگە لە کەنار رمیان ئەرا بان مێز دانوسەنین هاوردەو.

شاند ئیمرالی هەمیش باس گرنگی بەشداریکردن مەزڵوم عەبدی فەرماندەی گشتی هیزەیل سوریای دیموکرات، و ئیلهام ئەحمەد لە کۆنفرانس میونشن، وتیش: ئامادەبوین کورد وەگەرد شاند سوریا لەو کۆنفرانسە بەڵگەس کە کورد پایەی خوەی لە بانان سوریا چەسپنێد.

مدحەت سنجار وتیش: خوەرھەڵات ناوڕاس دووارە دروس کریەێد دویای 110 ساڵ لە رێککەفتن سایکیس بیکۆ، وتیش: ئەو وینە کە لە میونشن دەرکەفت ئەرا وازکردن رییگ بوی کە دان وە ماف و پایەی کورد بەێد، جویر وتارەگەی مارکۆ رۆبیۆ وەزیر دەیشت ئەمریکا لەناو کۆنفرانسەگە کە بەڵگەیل فرە ئاشکرایگ داشت لە نووڕین واشینتۆن ئەرا بانان ناوچەگە.

لە کۆتایی، سنجار دووپات کرد کە دەرکەفتن کورد جویر کارایی دیبلۆماسی کاریگەر لە جیهان گرنگییگ میژوویی دیرێد تا نەیلێد هەر رژیم نوویگ پەراویزیان بخەێد.