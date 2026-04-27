‏جیاوازی بڕ واران لە سلێمانی لە ماوەی 24 ساعەت.. و "هەڵەبجەی تازە" بەرزترین رێژە توومار کرد

‏شەفەق نیوز- سلێمانی

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی سلێمانی سەر وە وەزارەت کشاوەرزی لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، توومارکردن بڕی جیاوازیگ لە وارانبارین لە پارێزگای سلێمانی و دەوروگەردی لە ماوەی بیس و چوار ساعەت گوزەشتە راگەیان، و ناحیەی "هەڵەبجەی تازە" بەرزترین رێژەی وارانوارین توومارکرد.

‏وەپای خشتەی ئاماریگ کە وە لایەن فەرمانگەگە دەرچگە و ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە، بڕ وارانە توومارکریاگەیل لە رێکەفت ئمڕوو 27 نیسان 2026 جیاوازیی رووشنیگ لە ناوەن ناوچەیل نیشان دایە، ناحیەی هەڵەبجەی تازە بەرزترین رێژەی توومار کردیە کە رەسیەس 30.6 ملم، و دویای ئەویش خورماڵ وە 29.4 ملم هاتگە.

‏هەمیش ناوچەیل تریگ رێژەی بەرزیگ توومار کردنە، لەوانە دووکان 17.2 ملم، قەرەداغ 17 ملم، پێنجوێن 16 ملم، باوەنوور 16 ملم، رانیە 14 ملم، شوان 14.7 ملم، هەڵەبجە 13 ملم، و سەید سادق 19 ملم.

‏لە وەرانوەر، بڕیگ ناوچە رێژەی کەمیگ تۆمار کردنە، جویر ناوەن سلێمانی 3.1 ملم، کەلار 3.8 ملم، کفری 1 ملم، خانەقین 1.2 ملم، و تەکیە 2 ملم.

‏ئامارەیل نیشان دانە کە فرەی ناوچەیل رێژەی واران وارینیان لە ناوەن 5 تا 15 ملم بویە، یەیش ئەوەگ نیشان دەێد بەشەوبوین نایەکسان وارانە لە گشت پارێزگاگە.

‏داتایەیل ئاشکرایکردن کوو گشتی بڕ وارانبارین لە سەرەتای وەرزەگەوە لە ئەیلوول 2025 تا 26 نیسان 2026 شمارەی جیاوازیگ توومار کردگە، لە بڕیگ ناوچە لە 1800 ملم رەد کردگە، وەک قەرەداغ وە 1817.6 ملم و چوارتا وە 1858 ملم، لە وەختیگ لە ناوچەیل تریگ کەمتر بویە جویر خانەقین وە 378.7 ملم.

