جویلەیگ فەرمی ئەرا دروسکردن دادگایگ تایبەتمەن وە ژینگە لە هەرێم كوردستان

دەسەی گەشتوگوزار لە هەرێم كوردستان، رووژ سێشەممە، ئاشکرا کرد لە جویلەیل و گفتوگۆەیلیگ وەردەوام ئەرا هەموارکردن یاسای "مقیەتیکردن و خاسەوکردن ژینگە"، کە دروسکردن دادگایگ تایبەتمەن و دابینکردن دەرفەتەیل کار ئەرا دەرچگەیل بەشەیل ژینگە لەخوەی گرێد.

هاوار عەبدولڕەحمان، وەرپرس کاروبارەیل یاسایی لە دەسەی گەشتوگوزار لە هەرێم کوردستان، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "دامەزراوە پەیوەندیدارەیل و لایەنە تایبەتمەنەیل وە بوار ژینگەیی، لە دوو رووژەو گردەوبوینەیل خەسیگ وە سەرپەرشتی ریخریاگ نەتەوە یەکگرتگەیل ئەرا پەرەپیدان (UNDP) بەسن، ئەرا گفتوگۆکردن لەبان هەموارکردن یاسای شمارە 8 ئەرا ساڵ 2008 تایبەت وە مقیەتیکردن و خاسەوکردن ژینگە لە هەرێم كوردستان".

عەبدولڕەحمان وتیش: "ئی گفتوگۆەیلە وە ئامانج پەرەپیدان یاساگە و چارەسەرکردن کەلەیل و کەمکوڵییەیل تیەێد کە لە وەخت جیوەجیکردن راسگانی لەبان زەوی لە ماوەی ساڵەیل گوزەشتە دەرکەفتنە"، وە دیارخستن ئەوە کە "ئیسە هەماهەنگییگ باڵا هەس ئەرا ئامادەکردن رەشنووس پرۆژەی یاسای هەموارکردنەگە".

دیاری کرد کە "گشت لایەنە پەیوەندیدارەیل بەشداری لەی گفتوگۆەیلە کەن ئەرا مسۆگەرکردن چارەسەرکردن گشت نووڕینەیل و سکاڵا وەرینەیل".

عەبدولڕەحمان وتیش: "رەشنووسەگە زوور لەبان دوو خاڵ گەوهەری کەێد، یەکەم دامەزرانن دادگایگ تایبەتمەن وە پرسە ژینگەییەیل، و دۊەم پەیوەندی دیرێد وە دامەزرانن دەرچگەیل بەشەیل ژینگە ئەرا سوودوەرگرۆن لە توانایەیل و پسپۆڕییەیلیان لەی کەرت گرنگە".