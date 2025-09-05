جویر رێزیگ ئەرا هیزەیل کورد.. پاریس "رێڕەوی پێشمەرگە" وە ئامادەبوین بارزانی واز کەێد
شەفەق نیوز - پاریس
ئمڕوو جمعە، شارەوانی پاریس پڕۆژەی "رێڕەوی پێشمەرگە" واز کرد و رێز لە رۆڵ هیزەیل کورد و پتەوکردن پەیوەندی فەرەنسا وەرد گەلی کورد گرد.
لە مەراسیمەگە شاند هەرێم کوردستان وە سەرۆکایەتی مەسعود بارزانی سەرۆک کورد و وەرپرس پارت دیموکرات کوردستان وەگەرد ئان هیدالگۆ سەرۆک شارەوان پاریس و شمارەیگ پێشمەرگەی دێرین و کەسایەتییە سیاسی و ئەکادیمییەیل فەرەنسا و وڵاتەیل ترەک ئەوروپا ئامادەبوین.
فەرەنسا یەکیگە لەو وڵاتە ئەوروپییە دیارەیلە کە دەیان ساڵە پەیوەندیی نزیکیگ وەگەرد گەل کورد دیرێد.
بارزانی ئەو رویداوە وە "رووژیگ میژوویی" باس کرد، کە قویلایی پەیوەندی ناوەین گەل کوردستان و فەڕەنسا نشان دەێد.
لای خوەییش ئان هیدالگۆ، سەرۆک شارەوانی پاریس وەخێرهاتن بارزانی کرد و ئەو بوونە وە "فرە جیاواز" وەسف کرد، و باس پەیوەندییە پتەوەیل ناوەین شارەوانی پاریس و پەیمانگای کوردی لە پایتەخت فەرەنسا کرد.
وتیش: "ناونان ئی ریڕەوە وە ناو پێشمەرگە، گوزارشت لە پێزانین گەورەی ئیمەس ئەرا قوربانیدانیان و رۆڵ ئەوان لە خەبات گەل کورد".
پرۆژەگە تابلۆیگ تایبەت وە هیز پێشمەرگە هاناوی، بیجگە لەو ریڕەوە کە ناو هیز کورد هەڵگردیە.
لە سەرەتای ساڵەیل نەوەتەیل و دویای ڕاپەڕین ساڵ ١٩٩١ لە دژ رژیم سەدام حسێن، پاریس رۆڵیگ وەرچەو داشت لە پاڵپشتیکردن تەقەلایل نێودەوڵەتییەیل ئەرا پالەپەستۆ کورد، سەردانەگەی دانیێل میتران، هاوسەر فرانسوا میتران، سەرۆک وەرین فەرەنسا، ئەرا هەرێم کوردستان لەو وەختە کاریگەرییگ وەرچەو داشت لە خستن رووشنایی وەبان ئازارەیلیان.
فەڕەنسا دویای ئەوە، وە تایبەت لە جەنگ داعش، وەردەوام بوی لە پشتیوانی سیاسی و مرۆیی ئەرا کورد. پاریس جویر داکۆکیکاریگ دیار ئەرا مافەیل کورد لە چوارچبوەی یەکێتیی ئەورووپا و لە کۆڕ و کۆڕبەندەیل ناودەوڵەتی لە چوارچیوەی پەرەسەنین پەیوەندییەیلی وەرد دامەزراوە سیاسی و کولتوورییەیل کورد، لەوانە پەیمانگای کوردی لە پاریس.