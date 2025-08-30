جموجویلیگ گومانی لەلایەن ئەندامەیل داعش لە ئاواییگ باکوور کەرکوک

شەفەق نيوز- كەركوك

عەبدول موتەلیب نەجمەددین وەڕیەوبەر ناحیەی ئاڵتوون کوپری لە کەرکوک، ئمڕوو شەممە، ئاشکرای توومارکردن جموجویل ئەندامەیلیگ چەکدار کرد کە گومان کریەێد لە ریخریاگ داعش بوون، ئەوەیش لەناو یەکیگ لە ئاوایەیل ناحیەگە لە باکوور خوەرئاوای پارێزگاگە.

نەجمەدین ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دیاری کرد کە زانیاری لە خەڵک ئاوای دارمانە٨نویم ناحیەی شوان رەسیە کە نزیکەی شەش چەکدار چگنەسە ناو ماڵیگ لە ئاوایەگە، کە داوای نان و ئاو لە خەڵکەگە کردنە وەرجەیە لە ناوچەگە بچنە شوینیگ ترەک.

وتیش: هیزەیل ئەمنی ئاگار کریان و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کردن، و دەسکردن وە وەشکین و مینەکردن ئەرا وەشوینکەفتن هەر چالاکییگ ئەگەری لەلایەن ئی گرووپەیل تیرۆریە.

ئاڵتوون کوپری لەی ساڵە رفانن کشاوەرزیگ وەخوەی دی، دویای ئەوە کە پویل فرەیگ دریا مەقەز بوی، و پارەکەیش رویداویگ وەیجویرە توومار کرد.

نەجمەدین وتیش: پارچەی سنووری ناوەین ناحیەی ئاڵتوون کوپری تا قەزای دووبز وەشوینکەفتن ئەمنی هویرد و وەردەوام خوازێد ئەرا نواگیریکردن هەر جموجویلیگ تیرۆری شایەت هەڕەشەی ئاسایش ناوچەگە و خەڵکەگەی بەێد.

لەلای خوەییشر حسێن خالد شرۆڤەکار ئەمنی وت: ئەو رویداوە لەناو ئاوای دارمانه نشانەیگ ئاشکراس کە شانەیل داعش هیمان لەو ناوچەیلە گورجن کە لەڕوی ئەمنی شلن، و شیوەیگ لە فشار دەروینی وە داواکردن خوەراک یا پویل وەکار تیەرن، تا جویریگ رخباری و زاڵبوین مۆڕاڵی وەکار بارن.

خالد ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئی شانەیلە وە بڕەیلیگ بویچگ جویلە کەن تا نەکەفنە وەرچەو لەبان زەوی یا لە ئاسمانەو، و سروشت جوگرافیای سەخت ناوچەگە وەکار تیەرن، و داوای گورجکردن تەقەلای هەواڵگری و بڵاوکردن مەفرەزەیلیگ چەسپیای لە ئاوایەیل سنووری کرد، وەگەرد پاڵپشتیکردن هەماهەنگی ناوەین دەزگایەیل ئەمنی و لایەنەیل ناوخوەیی ئەرا سنووردارکردن ئی جموجویلە.