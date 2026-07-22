یەکێتی ئەوروپا ئارەزوو خوەی ئەرا نێچیرڤان بارزانی دووپات کەێد ئەرا بتەوکردن هاوکاری وەگەرد کوردستان

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، پیشوازیی لە رادو بۆتۆم وەرپرس نویسینگەی یەکێتی ئەوروپا لە هەرێم کرد، وە بوونەی کۆتاییهاتن ئەرکەیل کارەگەی.

وەپای بەیاننامەیگ لە حکوومەت هەرێم کوردستان، لە دیدارەگە، سەرۆک هەرێم کوردستان سوپاس و پیزانین خوەی پیشکەش وە رادو بۆتۆم کرد لەوەر وەرەونوابردن پەیوەندییەیل یەکێتی ئەوروپا و هەرێم لە ماوەی کارەگەی، و ئومید سەرکەفتن لە ئەرکەیل ئایندەی ئەرای خوازێد.

لە لای خوەیەو، رادو سوپاس و پیزانین خوەی ئەرا سەرۆک نێچیرڤان بارزانی و لایەنە پەیوەندیدارەیل لە هەرێم کوردستان نشان دا لەبان ئەو دەسمیەتی و پاڵپشتییە کە لە ماوەی کارەگەی پیشکەشی کردن، هەرلیوا، دووپات لەبان ئارەزوو یەکێتی ئەوروپا کرد ئەرا بتەوکردن پەیوەندییەیل و هاوکاری هاوبەش وەگەرد هەرێم کوردستان.