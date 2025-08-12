تەپوتووز هەرێم کوردستان گرێدەوەر

2025-08-12T09:27:07+00:00

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد و مەزەنەی بەرزەوبوین  خوەلوتوز کەێد.

وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان رووشنە وەگەرد وەردەوامی کاریگەری تەپوتوز لە کەش و گاجاریگ وا گورجەوبوود ئەرا بان  25 کم/ک و پلەی گەرمی نزیکەوبوود لەتوومارەیل دویەکە".

دیاریکرد "سوو چوارشەممە پلەی گەرمی کەمیگ نزمترەوبوود لە توومارەیل ئمڕوو".

هەولێر :  43 پلەی سیلیزی  

سلێمانی : 41 پلەی سیلیزی

دهۆک :  42  پلەی سیلیزی

کەرکوک : 45 پلەی سیلیزی  

زاخۆ  :  43 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 43 پلەی سیلیزی

سۆران :  41 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 31 پلەی سیلیزی

گەرمیان 45 پلەی سیلیزی.

