تەپوتووز هەرێم کوردستان گرێدەوەر
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد و مەزەنەی بەرزەوبوین خوەلوتوز کەێد.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان رووشنە وەگەرد وەردەوامی کاریگەری تەپوتوز لە کەش و گاجاریگ وا گورجەوبوود ئەرا بان 25 کم/ک و پلەی گەرمی نزیکەوبوود لەتوومارەیل دویەکە".
دیاریکرد "سوو چوارشەممە پلەی گەرمی کەمیگ نزمترەوبوود لە توومارەیل ئمڕوو".
هەولێر : 43 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 41 پلەی سیلیزی
دهۆک : 42 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 45 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 43 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 43 پلەی سیلیزی
سۆران : 41 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 31 پلەی سیلیزی
گەرمیان 45 پلەی سیلیزی.