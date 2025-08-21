تەپوتووز لە ئاسمان هەرێم بەرزەوبوود و پلەی گەرمی داوەزێد

تەپوتووز لە ئاسمان هەرێم بەرزەوبوود و پلەی گەرمی داوەزێد
2025-08-21T09:23:07+00:00

شەفەق نیوز ــ هەرێم کوردستان

وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد.

وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەرد بەرزەوبوین تەپوتوز سوکیگ لە ناوچەیل ناوڕاس و باشوور هەرێم و پلەی گەرمی ( 1-2 ) پلە نزمەوبوود".

 دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود ".

هەولێر :  42 پلەی سیلیزی  

سلێمانی : 39 پلەی سیلیزی

دهۆک :  39  پلەی سیلیزی

کەرکوک : 42 پلەی سیلیزی  

زاخۆ  :  40 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 39 پلەی سیلیزی

سۆران : 38 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 30 پلەی سیلیزی

گەرمیان 42 پلەی سیلیزی.

