تەپوتووز لە ئاسمان هەرێم بەرزەوبوود و پلەی گەرمی داوەزێد
شەفەق نیوز ــ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەرد بەرزەوبوین تەپوتوز سوکیگ لە ناوچەیل ناوڕاس و باشوور هەرێم و پلەی گەرمی ( 1-2 ) پلە نزمەوبوود".
دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود ".
هەولێر : 42 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 39 پلەی سیلیزی
دهۆک : 39 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 42 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 40 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 39 پلەی سیلیزی
سۆران : 38 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 30 پلەی سیلیزی
گەرمیان 42 پلەی سیلیزی.