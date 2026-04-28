یەکێتی نۊسەرەیل کورد لە هەولێر پرسەی نۊسەر فارووق رەفیق کەێد
شەفەق نیوز - هەولێر
یەکێتی نۊسەرەیل کورد/ لق هەولێر، رووژ سێشەممە، پرسەی نۊسەر ناسریاگ فارووق رەفیق کرد، وە پیشکەشکردن پرسە و سەرخوەشی ئەرا کەسوکار و خیزانەگەی.
و یەکێتییەگە لە بەیاننامەیگ وت: کە "وە پەژارە و دایێگ فرە" چاو کووچ دۊایی رەفیق رەسیەسە پی، وە داواکردن لە خودا کە بخەێدەی وەر بەزەیی فراوان خوەی و نیشتەجی بەهەشت فراوانەیلی بوود.
رەحمەتی هەژمار کریەێد وە یەکیگ لە ناوە رووشنهویریە ناسریایەیل لە هەرێم كوردستان، و لە هەردگ بوار هۊری و سیاسی نۊسیاس، هەرلیوا پۆست سەرۆکایەتی نۊسین گۆڤار "ئاوەز" هۊری وەدەسیەو بوی.