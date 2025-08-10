تێن خوەرەگە بەنداوەیل درەوکردن وارانەیل لە کەرکوک هشکەو کەێد

شەفەق نيوز- كەركوك

سەرچەوەیگ وەرپرس لە کەرکوک، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرا کرد کە بەرزەوبوین پلەی گەرمی هیشت ریژەی هەڵسیان هەڵم ئاو لەو بەنداوەیلە زیایەو بوود، کە پشت وە ئاو وارانەیل بەسن، کە بویە مدوو هشکەوبوین بەنداوەیل پەڵکانە و قادر کەرەم، وەگەرد رخباریەیلیگ راسگانی هەڕەشەی بەنداوەیل شیرین و چای دەێد.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دیاری کرد کە مانگەیل تەمووز و ئاب لەناویان پلەی گەرمی لە 50 پلەی سەدی رەد کرد، کە بویە مدوو هەڵسان هەڵم لە گشت ئاو ناو بەنداو پەڵکانە کە چارەکیگ لە توانای دیزاینی دیرێد، کە رەسێدە زیاتر لە یەک ملیۆن مەتر شەشپاڵوو، لە یەکەمین رویداو هشکەوبوین لەی بەنداوە لەوەختیگەو دروس بویە، کە ئەرا هەڵگردن ئاو وارانەیل دروس کریاس.

وتیش: بەنداو قادر کەرەمیش لە بەنداوەیل هەڵگردن ئاو وارانەیلە، ئەرا پاڵپشتیکردن کشتوکاڵی ناوچەیل نزیکی، ئەوەیش لەوەر گەرمی بەرز، وەتەواوی هشکەو بوی، کە بویە مدوو رەسانن زەرەد وە بووسانەیلە کە لە ئاویاری تاوسان پشت وەپیا بەساوێن.

سەرچەوەگە وتیش: کەرکوک سێ بەنداو ئەرا درەوکردن وارانەیل دیرێد، بتانە، و شیرین، و خاسە چای، دیاری کرد کە شیرین هشکەو بوی، تەنیا چارەکیگ لە تاوانی یەک ملیۆن مەتر شەشپاڵووە، لەلی مەنیەسەو.

بەنداو خاسە چای، چوینکە گەورەس و توانای هەڵگردنی رەسێد ئەرا 82 مليۆن مەتر شەشپاڵوو، هیمان بڕیگ ئاو وەگورەی چارەکیگ لە توانای هەڵگردنی لەناوی مەنیە، وەلێ وەردەوامی بەرزەوبوین پلەی گەرمی، و کەمی واران لە وەرز هاتگ هاتێ سەختیەو بکەێد.

لەلای خوەییش، سەعد عەبدولڵا پسپۆڕ سەرچەوەیل ئاو، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: بەنداوەیل درەوکردن وارانەیل لە کەرکوک دروس کریانە تا بوونە سەرچەوەیگ سەرەکی ئەرا کشتوکاڵی و نووشین لە ئاوایەیل، وەلێ ئاڵشتبوین کەشوهەوا و کەم واێانی لەی ساڵەیل دویاییە، هیشت وەزوی هشکەو بوون، وەتایبەت وەگەرد بەرزەوبوین ریژەی هەڵسیان هەڵم ئەرا ئاستەیل بیوینە.

وتیش: پشتبەسین وەی تەنیا ئی بەنداوەیلە دی بەش نیەکەێد، و بایەسە دەسەڵاتەیل ناوخوەیی و حکومەت فیدراڵی پلان زویوەزوی دانەن ئەرا دروسکردن پڕۆژەیل ئاو و بەنداوەیلیگ زیاتر، و وەکارهاوردن سیستەم ئاویاری نوو تا خەرج ئاو کەمەو بوود.

هەر لەی باوەتە، محمد خۆرشید خەڵک ناوچەی پەڵکانە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: کشاوەرزەیل لە ناوچەگە وە شیوەی نیمچە تەواویگ پشت وە بەنداو پەڵکانە بەسن لە ئاویاریکردن زەویەیل کشتوکاڵی، و هشکەوبوین ئمساڵی ئەوەسا کاریگەری گەورەیگ لەبان بەرهەمیل پەیا کەێد، و شایەت زەرەد گەورەیگ وە کشاوەرزەیل بڕەسنێد.