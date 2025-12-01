‏تەندروسی کوردستان 87 تویشهاتن نوو وە "ئایدز" توومارکەێد لەماووەی ئمساڵ

شەفەق نیوزـ هەولێر

‏وەزارەت تەندروسی حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، 87 حالەت نوو ڤایرۆس کەمی وەرگیری لەش "ئایدز" توومارکەێد لە ماوەی یانزە مانگ وەرین.

‏وەزارەتەگە لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، وشکنینەیل تاقیگەیی لەوماوە تویشهاتن 64 بیانی لە دەیشت هەرێم کوردستان وەرانوەر 23 حالەت هاوڵاتی دانشتگەیل ناو هەرێم توومارکردن، رێکارەیەل تەندروسی پێویست وەرد گشت حالەتەیل گیریاسەوەر.

‏وتیش "گشت ت،یشهاتگەیل نوون و وەرد حالەتەیل وەرین دانشتگ هەرێم، خریەنە ژیر وەدویاچگن تەندروسی بەرنامەیل خوەپارێزی وەردەوام، بڕ گشت تویشهاتنەیل ناو هەرێم رەسێدە 150 هاوڵاتی، وشنین و چارەسەر و هوشیاری تەندروسی پێویست وەرگرن".

‏وەزارەتەگە دیاریکرد، لەو ماوە زیاتر لە 609 هەزار و 306 وەشکین تاقیگەیی ئەنجامدریا ئەرا ئاشکراکردن ڤایرۆس لە سەنتەرە تەندروسی جیاوازەیل، هەمیش ئەرا بیانیەیل وەرجە ئەوەگ دەرفەت دانشتن لەناو هەرێم وەپیان بدرێد.

‏