‏تەندروسی سلێمانی ئامار نوویگ زایین بڵاوکەێد..رێژەی مناڵ کوڕ لە دویەت زیاترە

‏شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏وەڕێوەبەر خەستەخانەی ژنەیل و زایین سلێمانی ، دکتۆر تاڤان فاتیح، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان نزیکەی 10 هەزار مناڵ لەماوەی ساڵ 2025 هاتنەسە دونیا.

‏دکتۆر تاڤان راگەیان، لە ساڵ 2025 پەنج هەزار و 525 مناڵ وە ریگەی سروشتی وەدونیا هاتنە، کە کەێدە رێژەی %60، هەمیش چوار هەزار و 320 مناڵ وە نەشتەرگەری پەیا بوینە، کە کەێدە رێژەی %40 لەداڵگبوین.

‏دیاریکرد، وەپای ئامارەیل ساڵ گوزەشتە پەنج هەزار و 96 مناڵ کوڕ و چوار هەزار و 752 مناڵ دویەت، لەداڵگبوین، هەمیش 179 لفانگ و نۆ سیانە، لە خەستەخانەگە توومارکریاس.

