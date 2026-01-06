‏تەندروسی سلێمانی ئامار نوویگ زایین بڵاوکەێد..رێژەی مناڵ کوڕ لە دویەت زیاترە

2026-01-06T10:19:28+00:00

‏شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏وەڕێوەبەر خەستەخانەی ژنەیل و  زایین سلێمانی ، دکتۆر تاڤان فاتیح، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان نزیکەی 10 هەزار مناڵ لەماوەی ساڵ 2025  هاتنەسە دونیا.

‏دکتۆر تاڤان راگەیان، لە ساڵ 2025 پەنج هەزار و 525 مناڵ وە ریگەی  سروشتی وەدونیا هاتنە، کە کەێدە رێژەی %60، هەمیش چوار هەزار و 320 مناڵ وە   نەشتەرگەری پەیا بوینە، کە کەێدە رێژەی %40 لەداڵگبوین.

‏دیاریکرد، وەپای ئامارەیل ساڵ گوزەشتە پەنج هەزار و 96 مناڵ کوڕ و چوار هەزار و 752 مناڵ دویەت، لەداڵگبوین، هەمیش 179 لفانگ و نۆ  سیانە، لە خەستەخانەگە توومارکریاس.

