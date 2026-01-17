تۆم باراک و مەزڵوم عەبدی لە هەولێر یەکانگیرەو بوون

شەفەق نيوز - هەولێر

هەرلە تۆم باراک کلکریای تایبەت ئەمریکا ئەرا سوریا، و مەزڵوم عەبدی فەرماندەی هیزەیل سوریای دیموکرات، شەوەکی ئمڕوو شەممە، رەسینە شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، و بڕیارە وەیەکەو گردەو بوون.

سایت ئەلمونیتۆر ئەمریکی، دویەکە جمعه، خەوەردا کە ئەوەسا هەولێر میوانداری دیاریگ چەوەڕیکریای کەێد ناوەین تۆم باراک کلکریای تایبەت ئەمریکا ئەرا سوریا، و مەزڵوم عەبدی فەرماندەی هەسەدە، لەناو ئەو ژاوەژاوە کە هەڕەشەی شیوانن رێککەفتن تورتیگ دەێد لەناوەین ئیدارەی کوردی و دیمەشق.

حکومەت هەرێم کوردستان بڕوایی لەلای واشینتۆن و هەسەدە دیرێد، و پەیوەندی خاسیگ وەرد تورکیا دیرێد، کە لایەنەیگ کاراس لەی قەیرانە.

ئی گردەوبوینە لە شوین هەڕەشەیل حکومەت سوریا تیەێد وە پەلاماردان ناوچەیلیگ لە باکوور و خوەرھەڵات کە هانە کەس هەسەدە، دویای چەن رووژیگ لە جەنگیگ ناوەین سوپای سوریا و ئاسایش لە گەڕەکەیل شێخ مەقسوود و ئەشرەفیەی کوردنشین لە شار حەلەب.

رووژ دەی ئادار گوزەشتە، ئەحمەد شەرع سەرۆک سوریا و مەزڵوم عەبدی فەرماندەی هەسەدە، رێککەفتنیگ واژوو کردن وە تیکەڵابوین گشت دامەزراوەیل مەدەنی و سەربازی ئیدارەی سەروەخوەیی کوردی لە چوارچیوەی دەوڵەت سوریا.