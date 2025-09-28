تەقێان گولەی هاوەنیگ لە سلێمانی کۆتایی وە ژیان راوچییگ تیارێد

شەفەق نیوز ـ سلێمانی

سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا تەقینەوەیگ لە ئاوای گۆران سەر وە سنوور پارێزگاگە رویدایە، لە ئەنجام راوچییگ لەوەر هاز تەقینەوەگە گیان لەدەسدایە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد ، رویداوەگەلە ئەنجام تەقیان گولە هاوەنیگ بویە کە هاوڵاتیگ زەخمدار کەێد، بویەسە مدوو دەسوەجی گیان لەدەسدانی.

وتیش، لایەنەیل پەیوەنیدار رەسینە شوین رویداوەگە و دەسکردنە لێکۆڵینەوە ئەرا چۆنیەتی رویدان رویداوەگە.