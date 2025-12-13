تەقیان بوتڵ غازیگ ماڵیگ وە تەواوی لە سلێمانی رمنێد (وینە)
شەفەق نیوز- سلێمانی
تەقینەویەگ، ئمڕوو شەممە، لەناو ماڵیگ لە کویچەی "ئاوبارە" لە شار سلێمانی رویدایە لە ئەنجامدا دزەکردن غاز، بویەسە مدوو زەخمداری خاوەن ماڵەگە، و رویداوەگە بویە مدوو سزیان ماڵەگە وە تەواوی
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، تەقینەوەگە لە شەوەکی شەفەق رویدایە، باوگ ماڵەگە زەخمداربویە، وەرجە ئەوەگ هاوساگەیان ئەرا چارەسەرکردن کلیبکەێد ئەرا خەستەخانە.
شایەتحالەل کویچەگە راگەیانن، لە دەنگ تەقینەوەگە وە خەوەرهاتنە، هنای ئەرا ماڵەگە چگنە خاوەن ماڵەگە وە تەنیا پەیاکردنە کە تویش دڵڕەواکێ و شۆک بویە وە مدوو تەقینەوەگە.
وتیش، زەخمدارەگە هەردووگ دەس و دەموچەوی سزیاس، کە بوتڵ غازیگ هەڵگردیە غاز لەلی دزە کەێد لە مەوقەی دیر وەخت دویەشەو و وەناو ماڵەگە بڵاوبویە، بویەسە مدوو هیزگردن ئاگر و لەدویای تەقینەوەگە.
دیاریکرد، رویداوەیل تەقیان بوتڵ غاز لە کوردستان دوارەوبوود کە لە ماوەی گوزەشتە بویەسە مدوو کەفتن قوربانی، لەناوەین داواکاری دوارەیل لە هاوڵاتیەیل ئەرا دووپاتکردن لە نواگیری دزەکردن غاز وەرجە هیزگردن ئاگر.