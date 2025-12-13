‏تەقیان بوتڵ غازیگ ماڵیگ وە تەواوی لە سلێمانی رمنێد (وینە)

‏شەفەق نیوز- سلێمانی

‏تەقینەویەگ، ئمڕوو شەممە، لەناو ماڵیگ لە کویچەی "ئاوبارە" لە شار سلێمانی رویدایە لە ئەنجامدا دزەکردن غاز، بویەسە مدوو زەخمداری خاوەن ماڵەگە، و رویداوەگە بویە مدوو سزیان ماڵەگە وە تەواوی

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، تەقینەوەگە لە شەوەکی شەفەق رویدایە، باوگ ماڵەگە زەخمداربویە، وەرجە ئەوەگ هاوساگەیان ئەرا چارەسەرکردن کلیبکەێد ئەرا خەستەخانە.

‏شایەتحالەل کویچەگە راگەیانن، لە دەنگ تەقینەوەگە وە خەوەرهاتنە، هنای ئەرا ماڵەگە چگنە خاوەن ماڵەگە وە تەنیا پەیاکردنە کە تویش دڵڕەواکێ و شۆک بویە وە مدوو تەقینەوەگە.

‏وتیش، زەخمدارەگە هەردووگ دەس و دەموچەوی سزیاس، کە بوتڵ غازیگ هەڵگردیە غاز لەلی دزە کەێد لە مەوقەی دیر وەخت دویەشەو و وەناو ماڵەگە بڵاوبویە، بویەسە مدوو هیزگردن ئاگر و لەدویای تەقینەوەگە.

‏دیاریکرد، رویداوەیل تەقیان بوتڵ غاز لە کوردستان دوارەوبوود کە لە ماوەی گوزەشتە بویەسە مدوو کەفتن قوربانی، لەناوەین داواکاری دوارەیل لە هاوڵاتیەیل ئەرا دووپاتکردن لە نواگیری دزەکردن غاز وەرجە هیزگردن ئاگر.

