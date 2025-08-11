توپخانەی تورکیا ئاگر فراونیگ لە باکوور دهۆک هیزدەێد

شەفەق نیوز ــ دهۆک

شایەتحالەیل قەزای ئامێدی باکوور پارێزگای دهۆک، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردان توپخانەیل تورکیا وە سەختی پەلامار شوینەیلیگ دانە کە سەر وە پەکەکەس لە زنجیرە کویەی گارە.

شایەتحالەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دیاریکردن، گورزەیل وە تیوەت دویزەو کردوید لەبان ئاوایگ سەر وە ناوچەی زێبار، بویە مدوو هیزگردن ئاگر فراوانیگ کە بوسان و دارسانەیل ناوچەگە گردەو تا ئیسە ئاگرەگە هیزگرێد و وەردەوامە لە بڵاوبوین ئەرا رووبەر فراوانیگ.