تونوتیژی وەرانەور پیاوەیل لە کوردستان زیایەو بوود.. 611 سکاڵا و73 خوەیکوشتن لە 2025

شەفەق نيوز- سلێمانی

یەکێتی پیاوەیل کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرای بڕ سکاڵای پیاوەیل لەوەر تونوتیژی وەبانیان لەناو خیزان لە هەرێم کوردستان لە ساڵ 2025 کرد، و باس توومارکردن سەدان رویداو کرد لەناویان رویداوەیل خوەیکوشتن.

بورهان عەلی سەروک یەکێتی پیاوەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە ماوەی 1 کانوون دویەم 2025 تا 31 كانون یەکەم 2025، 611 سکاڵای تونوتیژی وەلایەن پیاوەیل لەبان ژنەیل لە هەرێم کوردستان توومار کریاس.

وتیش: ئامارەیل نشان دەن 73 پیفوە لەو سالە خوەیان کوشتنە،19 لەلییان لەوەر گیچەڵەیل ژن و خیزان بویە.

دیاری کرد کە تونوتیژی خیزانی وەبان پیاوەیل زیایبوین وەرچەویگ وەخوەی دوینێد، وەلێ وەچەو ساڵەیل گوزەشتە گەورە نییە، ئەوەیش لەوەر خود ئەو ریشەیلە کە چارەسەر نەکریانە.

دیاری کرد کە دیارترین مدووەیل زیایبوین ئی دیاردە فشارەیل ئابووری و قەیران داراییە، کە داب و نەریتیەیل کۆمەڵایەتی وەرپرسایەتی دابینکردن خوازینەیل خیزان وەبان پیاوەیل چەسپنێد، و ئەگەر وەپی نەکریا، ژاوەژاو ناو خیزان زیایەو بوود، و هاتێ بڕەسێد تونوتیژی وەلایەن ژن یا کوڕەیل وەرانوەر باوگە.

وتیش: مدووەیل ترەک هەن ئەو کێشە زیایەو مەتر لەناویان کاریگەری سۆشیال میدیا و تەکنۆلۆژیا، کە جاروبار خیانەت هاوسەرگیری لەلی بویەو، کە وە بەدی تیەێدە بان ئارامی خیزانی و تەندروسی دەروینی پیاوەیل.

دووپاتیش کرد کە پیاوەیل لە کۆمەڵگای خوەرھەڵاتی وەگشتی، و کومەڵگای کوردستانی وەتایبەت، تویش فشار دەروینی و کۆمەڵایەتی و دارایی کەڵەکەبوی تیەن، کە هیلێد فرەتر بکەفنە وەی تونوتیژی و کێشەی خیزانی، و داوا لە لایەنەیل حکومەتی و دەزگایەیل پەیوەندیدار میز ریکارەیل زویوەزوی جیوەجی بکەن ئەرا نواگیریکردن ئی دیاردە و چارەکردن مدووەیلی.